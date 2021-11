New World ha iniziato a dare oro gratis ai giocatori, ma per sbaglio

New World è riuscito a far parlare parecchio di sé, dal debutto di qualche settimana fa in poi. Il gioco di casa Amazon, infatti, ha fatto registrare da subito numeri molto importanti, anche se assestandosi poi su cifre sensibilmente più basse.

Al momento, il gioco ha sicuramente degli aspetti migliorabili, soprattutto dopo che l’ultimo aggiornamento aveva fatto inferocire la community per dei cambiamenti non particolarmente amati. Amazon si era portata avanti rispondendo alle critiche dei giocatori e ammettendo i problemi, ma nel frattempo – come diversi di voi ci hanno segnalato – New World è dovuto rimanere offline per diverse ore.

Il motivo, a quanto apprendiamo da Kotaku e PC Gamer, è che alcuni giocatori stavano ricevendo oro gratis in regalo. Ma per nessun motivo.

EU servers are back up! We know its been chaotic… we can explain…

Thank you for your patience and get back into Aeternum! https://t.co/N2iK957PAS

— New World (@playnewworld) November 25, 2021