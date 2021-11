New World, l’ultimo aggiornamento fa infuriare i giocatori: risponde Amazon

Le critiche arrivate da buona parte della community di New World subito dopo il lancio dell’ultima patch non sono rimaste inosservate dagli sviluppatori, alle prese con il malcontento dei fan.

L’MMO di Amazon si è infatti recentemente aggiornato con la patch Into the Void: un update che si è rivelato essere molto controverso, al punto da spingere gli sviluppatori a chiarire pubblicamente le motivazioni dietro alcuni cambiamenti.

Dopo l’ultimo aggiornamento non solo è stato resettato l’equipaggiamento di alcuni giocatori, ma è stato deciso di rendere i contenuti endgame molto più difficili.

La situazione ha fatto arrabbiare non poco la community, che si è diretta sulla pagina Steam ufficiale per fare review bombing, facendo emergere un preoccupante aumento di recensioni negative.

Come riportato da IGN.com, le lamentele della community non potevano certamente passare inosservate e Amazon ha deciso di provare a fare chiarezza sui contenuti dell’ultimo update.

Il designer Mike Willette ha sottolineato come evidentemente gli sviluppatori non siano riusciti a fornire il «giusto contesto» per spiegare i cambiamenti adoperati, scrivendo un post per spiegare meglio la situazione:

«Il nostro obiettivo era avere una varietà di aree che i giocatori possono esplorare per costruire materiali e armature. Ma con l’arrivo di nuovi equipaggiamenti, vogliamo che i giocatori abbiano una sfida».

Il designer di New World ha inoltre spiegato come il team voglia assicurarsi che l’endgame sia soddisfacente e che l’obiettivo è incoraggiare i giocatori a provare tutti i contenuti già disponibili, tenendo conto che presto ne arriveranno altri.

È stato inoltre svelato che gli sviluppatori stanno monitorando attentamente il bilanciamento di determinati elementi dell’endgame e dei drop rate, così da poter eventualmente intervenire per offrire un’esperienza bilanciata che possa intrattenere a lungo.

Willette ha concluso promettendo che arriveranno nuove sfide e che presto saranno disponibili nuovi aggiornamenti: non resta dunque che aspettare di scoprire se la community accetterà o meno questi cambiamenti.

Amazon ha già dimostrato di tenere fortemente ad un’esperienza equa e divertente per tutti i propri fan: negli scorsi giorni sono stati infatti annunciati tantissimi ban per il trucco della duplicazione dell’oro.