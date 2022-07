Un altro eroe Marvel sarebbe pronto a fare il suo debutto nel mondo dei videogiochi

Marvel sembra non volersi fermare anche nel mondo dei videogiochi, con diversi progetti all’attivo a cui ora starebbe per aggiungersene un altro di un certo peso.

Nonostante il titolo ispirato alle peripezie degli eroi più potenti della Terra (che trovate anche su Amazon) era sicuramente una buona idea, il gioco dedicato agli Avengers non ha avuto purtroppo il successo sperato.

E se Marvel’s Avengers è stato un disastro per stessa ammissione di Square-Enix, il futuro potrebbe essere però alquanto roseo.

Già la notizia che Electronic Arts fosse al lavoro su un titolo della Casa delle Idee ha mandato in estasi i fan, sebbene ora è il turno di un nuovo rumor che farà la gioia dei fan del Wakanda.

Come riportato da PSU, sembra proprio che sia in lavorazione un gioco dedicato interamente al personaggio di Black Panther.

Jeff Grubb ha infatti alimentato la speranza che un videogioco dedicato a T’Challa sia in fase di sviluppo, rendendolo noto dopo il debutto del trailer di Black Panther: Wakanda Forever in occasione del San Diego Comic-Con.

Grubb non ha menzionato nulla di concreto nel post su Twitter riportato poco sotto, ma che l’argomento sarà discusso durante il prossimo GameMessMorning (quindi, orecchie puntate).

Wakanda Forever trailer is great. Let's talk about the Black Panther game live tomorrow on #GameMessMornings at 11 a.m. Eastern https://t.co/3HFFcqEdcL https://t.co/JV6QT7ZzqN

— Jeff Grubb, No. 3 games journalist (@JeffGrubb) July 24, 2022