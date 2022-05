Marvel Snap è il nuovo gioco gratis che ci porta nel multiverso

Marvel Snap è ufficiale e porterà oltre 150 personaggi del multiverso Marvel nel regno di card game, con un focus sulle partite brevi e sul bluff.

Come accennato nelle scorse ore, lo sviluppatore Second Dinner, lo studio fondato da veterani di Hearthstone tra cui l’ex direttore del gioco Ben Brode, ha presentato il gioco con un video gameplay.

Ma non solo: Marvel Snap sarà supervisionato da Nuverse, veterani del multiplayer online, i quali hanno collaborato con Second Dinner durante lo sviluppo del card game (via GamesRadar).

Il gioco arriverà su PC e mobile nel corso dell’anno ed è descritto come un titolo free-to-play “mobile-first” ma non esclusivo per smartphone e simili. L’offerta iniziale per PC sarà infatti accompagnata da una versione ad accesso anticipato.

Il gioco sarà incentrato su mazzi piccoli e partite brevi della durata media di tre minuti, e le regole del gioco sembrano semplici: si costruisce un mazzo di 12 eroi unici e li si posiziona su un tabellone diviso in tre corsie con diversi effetti in ciascuna di esse.

Ogni partita sarà contraddistinta da scenari ben noti agli appassionati Marvel, visto che a quanto pare sono già state confermate più di 50 location uniche. Vince chi riuscirà a prendere il controllo di almeno due corsie.

Infine, importante sottolineare che in Marvel Snap non c’è un vero e proprio ordine di gioco: come spiegato da Brode, i turni di entrambi i giocatori avvengono nello stesso momento, per cui si compiono azioni una dietro l’altra mentre si cerca di superare l’avversario.

Simile a “hold ‘em o fold ‘em” questo nuovo card game promette di far passare un bel po’ di tempo agli appassionati dei supereroi più famosi del mondo.

