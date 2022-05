Marvel’s Spider-Man 2, Venom è pronto all’azione

Marvel’s Spider-Man 2 è attualmente in lavorazione ed è stato presentato lo scorso settembre durante PlayStation Showcase con un trailer che ha mostrato da vicino la prossima fatica targata Insomniac Games.

Il team di sviluppo americano è infatti chiamato a raccogliere il testimone del gioco originale e dello spin-off Miles Morales (che trovate anche su Amazon).

Dopo il sorprendente reveal il gioco – che arriverà solo nel corso 2023 – non si è più mostrato al grande pubblico, ansioso di tornare a vestire i panni del Tessiragnatele.

E se mesi fa un bug potrebbe aver “svelato” il design della tuta simbionte che poi diventerà parte integrante di Venom, ora è proprio l’attore del villain in questione a portare buone nuove.

Come riportato anche da PSU, Tony Todd – l’attore che interpreta Venom in Marvel’s Spider-Man 2 – sembra aver iniziato le sessioni di motion capture per l’attesissimo sequel.

L’attore ha twittato «Sveglia presto. #Mocap time» il che ha portato le persone a speculare sul fatto che Todd abbia iniziato i lavori su Spider-Man 2.

Alcuni utenti hanno risposto al messaggio di Todd con immagini del personaggio di Venom, che lui ha prontamente ritwittato e apprezzato.

Venom avrà un ruolo importante in Marvel’s Spider-Man 2, figurando come antagonista principale sia di Miles Morales che di Peter Parker.

Marvel’s Spider-Man 2 è attualmente in produzione per PS5, con una data di uscita ancora da annunciare. Il vicepresidente di Marvel Games ha descritto il sequel sviluppato da Insomniac Games come ‘una sorta de L’Impero Colpisce Ancora per i fan dell’Uomo Ragno’.

Todd ha precedentemente descritto l’imminente sequel del supereroe come un ‘gioco enorme’, il che è cosa buona e giusta considerando che l’originale Marvel’s Spider-Man non era affatto un titolo di piccole dimensioni.

Restando in tema, avete letto che una vera e propria Spider-Man Unreal Engine 5 Tech Demo è infatti scaricabile gratis, da ora?

Ma non solo: uno sviluppatore del gioco di Spider-Man del 2000 ha ammesso di essere ‘assolutamente pronto’ a lavorare su un remaster del classico a 32-bit.