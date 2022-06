Electronic Arts sta sviluppando un videogioco Marvel, c’è un indizio

Indubbiamente i videogiochi Marvel hanno il loro fascino, o almeno il potenziale di poter attrarre molto pubblico, che Electronic Arts sembra voglia inseguire.

Il publisher di FIFA, che potete trovare anche su Amazon, ha molte licenze importanti su cui ha sviluppato dei videogiochi, effettivamente.

Basti pensare solamente a Star Wars, sempre della Disney come Marvel, di cui c’è un nuovo gioco in sviluppo dall’autrice di Uncharted.

Mentre i videogiochi già usciti, come Jedi Fallen Order, potrebbero avere addirittura degli ambiziosi crossover con gli show più importanti.

E pare proprio che tra le licenze che Electronic Arts avrà per le mani ci sarà anche Marvel, con un nuovo videogioco in sviluppo.

Come riporta PlayStation Lifestyle, un insider molto affermato ha avuto delle notizie riguardanti un progetto legato ai personaggi della Casa delle Idee.

Nick Baker, conosciuto anche come Shpeshal_Nick sul web, ne ha parlato nell’ultimo episodio di XboxEra Podcast.

Nella trasmissione, che trovate qui sopra, l’insider ha rivelato le poche informazioni che gli sono state fornite da una fonte anonima:

«Quindi, dal nulla, questa nuova fonte mi ha inviato un dm l’altro giorno dicendo: “Quindi, ehm, EA sta realizzando un gioco Marvel, ho sentito che EA probabilmente sta realizzando un gioco Marvel.»

Successivamente, Baker ha aggiunto che la sua fonte ha menzionato anche quale potrebbe essere l’IP, quindi l’eroe o i personaggi, del mondo Marvel su cui sarebbe incentrato il videogioco.

Ma, visto che sarebbe facile ricostruire la storia da questi indizi, non ha rivelato quale sia.

Inoltre, non avendo avuto altre conferme da persone più vicine ad EA, l’insider non si sente ancora troppo sicuro di diffondere questa voce definitivamente.

Se questa voce si rivelasse vera, speriamo che il progetto di EA possa trovare una sorte migliore di altri titoli come Marvel’s Avengers, giusto per fare un esempio.

Electronic Arts potrebbe essere doppiamente protagonista in questo periodo, perché il prossimo mese potrebbe arrivare anche l’annuncio di un nuovo Need for Speed.