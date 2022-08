Un altro big (ritardatario) si mostrerà alla Gamescom 2022

Il prossimo 23 agosto, alle ore 20.00 italiane il ben noto Geoff Keighley condurrà la Opening Night Live della Gamescom 2022, aprendo ufficialmente le danze della fiera di Colonia dopo anni di stop dovuti alla pandemia.

Gli eventi di Keighley promettono sempre grandi cose, incluse World Premiere, e anche la Opening Night Live di quest’anno non vuole fare eccezione, tanto che è stato ora confermato un big davvero molto atteso.

Del resto, solo alcuni giorni fa era stato confermato dallo stesso conduttore che Sonic Frontiers sarà parte dell’evento, ma a quanto pare ora l’asticella si è alzata ulteriormente.

Come riportato anche da ComicBook, infatti, Hogwarts Legacy farà capolino in fiera, pronto a farsi ammirare dai fan di Harry Potter, e non solo.

Un nuovo video del prossimo dedicato al Mondo Magico sarà infatti presentato la prossima settimana alla Gamescom.

Dopo che la scorsa settimana, WB Games e lo sviluppatore Avalanche Software hanno tristemente annunciato che l’attesissimo gioco sarebbe stato rinviato all’inizio del 2023, questa notizia sarà un piccolo sollievo per i fan

Keighley ha confermato oggi la notizia sui social media, ufficializzando la presenza del gioco durante la Gamescom Opening Night Live del 23 agosto.

Don't miss an exclusive new look @HogwartsLegacy during @gamescom Opening Night Live next Tuesday, August 23. Streaming live everywhere at 8p CEST/7p BST/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZG9XF pic.twitter.com/mMnAabFv7y — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 16, 2022

In generale, questa sarà la prima volta da marzo 2022 che WB Games ha scelto di mostrare qualcosa di nuovo di Hogwarts Legacy, il che significa che i fan terranno sicuramente d’occhio questo evento (e noi con loro, ovviamente).

Se volete saperne di più sul gioco, inclusa la sua nuova data di uscita, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Se siete interessati, potete approfondire in ogni caso la conoscenza con il gioco a tema Harry Potter nel nostro articolo a tema: non perdetevelo.

Restando in tema Gamescom 2022, Xbox ha confermato da pochi giorni che sarà presente a Colonia con un bel po’ di titoli first e third party.