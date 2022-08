Hogwarts Legacy ha una data d’uscita ma è stato rinviato: niente più 2022

Eravamo tutti in attesa di scoprire quando Hogwarts Legacy avrebbe fatto il suo debutto e finalmente lo sappiamo. Quello che non sapevamo, però, era che anche il nuovo videogioco dedicato al mondo di Harry Potter avrebbe abbandonato l’ambizione di uscire nel 2022, trovando la sua data di lancio nel corso del 2023.

La conferma è di pochissimi minuti fa ed è arrivata direttamente dall’account ufficiale del gioco su Twitter: l’uscita è attesa per il 10 febbraio 2023 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S. Ancora da trovare e fissare, invece, la data d’uscita per la versione Nintendo Switch.

Gli sviluppatori hanno accompagnato all’annuncio anche una spiegazione dei motivi del rinvio, considerando che qualche mese fa era stato assicurato che il gioco sarebbe uscito nel periodo delle feste di fine 2022.

Come leggiamo su Twitter:

«Hogwarts Legacy sarà lanciato il 10 febbraio 2023 per PlayStation, Xbox e PC. La data della versione Nintendo Switch sarà svelata presto. Il team è entusiasta che possiate giocarci, ma abbiamo bisogno di un po’ più di tempo per darvi la miglior esperienza di gioco possibile».

Non ci sono, quindi, necessità legate al voler cambiare il quarto fiscale dell’anno per motivi di bilancio, ma ragioni legate allo sviluppo vero e proprio del gioco: probabilmente, Portkey Games necessitava di qualche mese extra per rifinire il suo gioco.

Come sappiamo, è l’ennesimo rinvio annunciato per questo 2022, che dopo essere partito in derapata con giochi come Elden Ring e Horizon: Forbidden West ha visto i nomi di prima fila diradarsi. Abbiamo assistito ai rinvii di produzioni come The Legend of Zelda, ma anche Starfield e Redfall, senza dimenticare Avatar: Frontiers of Pandora.

Considerando che tutti questi giochi, insieme ad Hogwarts Legacy, sono ora attesi per il 2023, rimane da capire quanto affollati si faranno i periodi caldi del prossimo anno.

Se siete interessati, potete approfondire la conoscenza con il gioco a tema Harry Potter nel nostro articolo, mentre le prenotazioni sono aperte su Amazon al prezzo minimo garantito.