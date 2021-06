Un altro big ha annunciato la sua conferenza all’E3 2021: ecco la data

Anche quest’anno è stato rinnovato l’appuntamento con una delle folli presentazioni digitali di Devolver Digital, che ha appena confermato la propria partecipazione all’E3 2021.

Il publisher di titoli indipendenti apprezzati dal pubblico, come Hotline Miami e Fall Guys, si è infatti distinto ogni anno per le proprie manifestazioni satiriche decisamente fuori dal comune, in grado di intrattenere costantemente gli appassionati.

Negli ultimi anni lo studio è riuscito ad espandersi sempre di più, al punto di arrivare a scherzare su una possibile acquisizione in arrivo di Konami.

Pochi giorni dopo, effettivamente avvenne un’acquisizione, sebbene non fosse la casa di Metal Gear Solid: Devolver Digital acquistò infatti Croteam, lo studio dietro Serious Sam.

Devolver Digital ha appena confermato la propria conferenza all'E3 2021.

Come riportato da Gematsu, la compagnia ha annunciato la propria conferenza all’E3 con un tweet criptico, che svela unicamente la data ufficiale.

La presentazione digitale di Devolver Digital avverrà infatti il 12 giugno, primo giorno in cui si svolgerà l’E3 2021 in formato digitale.

The future begins again on June 12. pic.twitter.com/uP6H7Q5e1n — Devolver Digital (@devolverdigital) June 2, 2021

Nel post realizzato sul social media si vede solamente Nina Struthers, l’eccentrica host degli show della compagnia, ed una scritta che recita solamente:

«Il futuro ricomincia il 12 giugno».

Non è stato invece ancora annunciato l’orario ufficiale della presentazione satirica, ma i fan potranno già iniziare a segnare l’appuntamento sul proprio calendario.

Probabilmente sarà infatti solo questione di tempo prima che riusciremo a scoprire l’orario in cui Devolver Digital svelerà i nuovi giochi in arrivo, oltre che a prendere in giro, come al solito, l’industria videoludica: naturalmente vi terremo informati su tutti gli ultimi aggiornamenti.

L’annuncio è arrivato poche ore dopo il reveal della casa di Super Mario, che ha svelato quando avverrà il suo consueto Nintendo Direct.

Anche Microsoft sarà presente all’E3 2021, grazie ad una presentazione realizzata insieme a Bethesda che mostrerà il futuro di Xbox.

Sia l’E3 che la Summer Game Fest sono ormai alle porte: abbiamo riepilogato per voi le date di tutte le manifestazioni attualmente confermate.