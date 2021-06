Nintendo Direct all’E3 2021, ecco la data della conferenza!

Era uno dei grandi appuntamenti ancora da fissare e ha trovato la sua casa: stiamo parlando del Nintendo Direct dell’E3 2021, che sapevamo essere previsto ma per il quale non era stata ancora annunciata una data specifica. Ebbene, nel corso della giornata odierna, Nintendo of America ha confermato quando potremo aspettarci il suo appuntamento con tutte le novità dal mondo di Switch.

La data da segnare sul calendario è quella del 15 giugno prossimo, alle ore 9.00 am PST – corrispondenti alle ore 18.00 italiane. L’appuntamento, leggiamo nell’annuncio, avrà una durata di circa 40 minuti e si concentrerà esclusivamente su giochi per Nintendo Switch, la maggior parte dei quali in uscita nel corso del 2021.

Nintendo Direct e Treehouse tornano all'E3 2021

Subito dopo la conferenza vera e propria ci sarà spazio per il ritorno della Nintendo Treehouse, l’appuntamento in cui è possibile vedere più da vicino i giochi presentati, con circa tre ore di gameplay su titoli che ovviamente non sono stati precisati in sede di annuncio.

https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1400089827501092867

Secondo le più recenti indiscrezioni, è possibile che Nintendo intenda svelare prima dell’evento la sua chiacchierata Nintendo Switch Pro, una versione potenziata della sua console attuale: in questo modo, secondo quanto anticipato da Bloomberg, potrebbe mostrare durante l’E3 i giochi nelle loro versioni potenziate per la nuova console.

Voci diffusesi in queste ore hanno parlato addirittura di novità a strettissimo giro, dopo un leak da parte di un rivenditore francese che potrebbe aver svelato anche il prezzo di listino della nuova console.

Al momento, tuttavia, la casa di Kyoto non si è ancora espressa in merito a queste indiscrezioni, sulle quali non c’è un commento ufficiale. La certezza è che, comunque, abbiamo un appuntamento con l’E3 firmato Nintendo, durante il quale potremmo scoprire delle novità importanti anche per un videogioco come il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, per ora rimasto nel silenzio.

Si tratta solo dell’ennesimo appuntamento con l’E3 e la Summer Game Fest: su SpazioGames trovate a questa pagina l’elenco completo delle conferenze da non perdere, che ci sveleranno i prossimi passi dell’industria dei videogiochi. Da oggi, Nintendo compresa.