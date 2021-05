E3 2021, spunta la data della conferenza Xbox (e i primi annunci)

L’E3 2021 potrebbe aver già stabilito la data della sua conferenza più attesa, quella Xbox firmata Microsoft, stando ad un nuovo rumor.

Microsoft ha lanciato nel 2020 due nuove console, tra cui Xbox Series S, e quella ormai imminente sarà la sua prima conferenza con questa lineup protagonista.

Abbiamo già ricevuto una conferma iniziale riguardo ai piani della casa di Redmond per l’E3, che comprendono un evento unico con Bethesda.

Un E3 che, diversamente dagli altri anni, non prevederà una presenza fisica ma sarà almeno per il 2021 soltanto digitale.

Ad anticipare i piani di Microsoft è stato ancora una volta il giornalista di GamesBeat Jeff Grubb, direttamente dal suo canale Twitch.

Grubb, che ha una lunga striscia di anticipazioni rivelatesi corrette, ha messo nero su bianco la data della conferenza Xbox.

«Microsoft dovrebbe dircelo sicuramente questa settimana e quel giorno sarà il 13 giugno», ha spiegato ai suoi spettatori oggi.

Questa data, se confermata, riporterebbe lo showcase della casa di Xbox alla tradizionale finestra della domenica sera, mentre ci eviterebbe le levatacce ormai storiche dovute alle dirette notturne di Bethesda.

Mentre il giornalista non ha fornito rivelazioni sugli annunci in arrivo, il ben informato membro della community Klobrille ha anticipato alcune delle cose che potremmo vedere esibite.

All’evento, a suo dire, sarebbero destinati ad esserci cinque nuovi titoli tripla-A provenienti da Xbox Game Studios e Bethesda.

«Finora, penso di sapere già cinque titoli AAA completamente nuovi che saranno annunciati in estate. Alcuni più attesi di altri», ha aggiunto.

Com’è tradizione, l’utente ha messo le mani avanti commentando che i piani sono ancora in preparazione e potrebbero cambiare all’ultimo minuto, per cui non possiamo dire dell’attendibilità di questa previsione.

Alla conferenza, da quel che sappiamo, potrebbero non essere della partita Senua’s Saga Hellblade II e almeno altri due big.

Possiamo attenderci, chiaramente, un notevole focus su Xbox Game Pass e sui giochi in arrivo nel suo catalogo presto.

Sony, che non sarà all’E3 2021, ha già aperto le danze anticipando una presentazione del gameplay di Horizon Forbidden West.