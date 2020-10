Non sarà Konami, ma è un inizio: Devolver Digital ha acquisito Croteam, lo studio di Serious Sam

Devolver Digital ha annunciato di aver acquisito Croteam, la software house dietro successi come la serie Serious Sam e The Talos Principle.

Il publisher e lo sviluppatore di Zagabria hanno collaborato per la prima volta ai tempi di Serious Sam 3, passando per The Talos Principle su PC, console, VR e mobile, e più recentemente Serious Sam 4.

«Croteam e Devolver Digital sono stati fidanzati per così tanto tempo che abbiamo deciso di andare avanti e sposarci», recita il divertente comunicato dell’editore.

«Devolver ha acquisito Croteam… o forse Croteam ha acquisito Devolver… chi può davvero saperlo a questo punto della relazione».

Croteam continuerà a lavorare a Serious Sam 4, ma ci sono altri progetti in cantiere come The Talos Principle 2, altri Serious Sam, e IP originali dal team principali e dagli studi di Croteam Incubator.

«Croteam ovviamente continuerà ad avere libertà creativa totale e Devolver Digital continuerà a fare raccomandazioni stupide che Croteam ignorerà – ci piace così», chiude il comunicato.

Devolver Digital è ormai una presenza fissa sui social e agli eventi videoludici, con il suo piglio divertente volto a sottolineare e sdrammatizzare le pratiche dell’industria.

Recentemente, aveva scherzato riguardo alla possibilità di comprare Konami, dopo che i fan PlayStation erano insorti chiedendo a Sony un’acquisizione per via dell’affare Microsoft-Bethesda.

Evidentemente, qualcosa già bolliva in pentola nonostante quella parvenza d’ironia, e chissà che questo acquisto non serva a prendere il publisher molto più sul serio in futuro.