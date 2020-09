Devolver scherza sulle insurrezioni di queste ore: “Konami ce la compriamo noi”

Il publisher Devolver Digital è molto famoso, all’interno dell’industria dei videogiochi, per le sue stranezze. La compagnia, che da qualche tempo tiene anche delle peculiari conferenze dove scimmiotta le stranezza dell’universo videoludico, non poteva non dire la sua sulla questione delle acquisizioni di cui si parla tanto in queste ore. Dopo che Microsoft ha annunciato di essersi messa in casa Bethesda, infatti, alcuni fan affezionati a PlayStation hanno invocato la contro-acquisizione di Konami, mandando l’argomento tra quelli più discussi della giornata di ieri su Twitter.

A questo, si somma che oggi sono arrivate indiscrezioni e presunti indizi che vorrebbero Microsoft aver messo nella lista desideri anche SEGA, per tentare di irrompere sul mercato nipponico. Indizi che sono stati commentati a modo suo da Devolver, che scrive «non c’è niente di vero nei rumor che vorrebbero Devolver Digital essere pronta ad acquisire SEGA.»

There is no truth to the rumors that Devolver Digital is acquiring Sega. — Devolver Digital (@devolverdigital) September 22, 2020

Su questa battuta, un fan ha chiesto «state comprando Konami, giusto?», ottenendo una ironica risposta affermativa da Devolver, che così assesta una battuta caustica anche contro chi ieri invocava acquisizioni su due piedi.

Yes. — Devolver Digital (@devolverdigital) September 22, 2020

A proposito di Devolver, in questi giorni la compagnia diventerà publisher di Serious Sam 4, la cui uscita è attesa sul mercato per il 24 settembre – fissata per Windows e Google Stadia. Vi raccomandiamo di non perdere di vista le pagine di SpazioGames per tutte le novità in merito.