Gioco Ubisoft è Gold: niente più rinvii

Il prossimo capitolo della nota serie di sparatutto prodotta e sviluppata da Ubisoft, Far Cry 6, è un gioco che ha il delicato compito di rilanciare il franchise nella next-gen.

Il sesto episodio promette infatti di essere uno dei migliori della serie, grazie a dei personaggi e a un contesto scenico sicuramente affascinanti (oltre alla presenza di Giancarlo Esposito nei panni del villain Antón Castillo).

Nel nostro provato, pubblicato alcuni giorni fa sulle pagine di SpazioGames, vi abbiamo raccontato le nostre impressioni dopo sei ore di gioco tanto intense, quanto adrenaliniche.

Ricordiamo anche che il Season Pass di Far Cry 6 permetterà di giocare un’esperienza dal punto di vista di alcuni tra i più celebri cattivi della serie.

Ora, via Instagram, il publisher d’oltralpe ha confermato che il gioco è ufficialmente entrato in fase Gold, con un’uscita prevista entro e non oltre il 7 ottobre prossimo.

Nel post social si legge: «Yarani. Qui è il vostro Presidente, Antón Castillo, che vi parla. Sono orgoglioso di annunciarvi che Far Cry 6 è entrato in fase Gold. Ci vediamo il 7 ottobre.»

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Gioca nei panni di Dani Rojas, combattente di Yara, e diventa un soldato della guerriglia per liberare la nazione. Combatti contro le truppe di Antón nel più grande mondo di gioco della storia di Far Cry, tra la giungla, le spiagge ed Esperanza, la capitale di Yara. Usa armi di fortuna, veicoli e sfrutta l’aiuto degli Amigos, i nuovi animali mercenari pronti a rovesciare il regime tirannico

Ricordiamo che acquistando Far Cry 6 per Xbox One o PS4 si avrà diritto, qualora si passasse alla nuova generazione di console, di ottenere l’aggiornamento per Xbox Series S|X e PS5 in maniera assolutamente gratuita.

Ubisoft ha quindi preferito mettere le cose in chiaro per quanto riguarda il suo prossimo sparatutto in soggettiva, in risposta alle polemiche del sequel di Horizon.

Se però volete giocarlo su PC sappiate che non vi dovrete preoccupare di avere un computer all’ultimo grido, visto che i requisiti minimi e consigliati sono abbordabili.

Infine, avete letto che grazie ad una iniziativa di Ubisoft che spesso offre giochi gratis, potete finalmente scoprire il perché del successo di Far Cry 3?