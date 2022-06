Ubisoft sarà alla Gamescom 2022 e promette grandi annunci: ecco la data

In un periodo un po’ turbolento, Ubisoft si sta preparando a nuovi annunci con un evento molto vicino, che potrebbe comprendere Assassin’s Creed ed altro.

Dopo il grande successo di Assassin’s Creed Valhalla, che trovate su Amazon, Ubisoft non ha comunicato granché sul suo futuro.

Ci hanno pensato i fan a cercare di capire cosa succederà con i prossimi capitoli della saga degli Assassini, con dei risultati molto interessanti.

In generale un momento incerto per l’azienda, considerata anche la misura estrema che Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, ha adottato per supportare il lavoro del gruppo.

Dopo tanto silenzio, anche durante il periodo della Summer Game Fest, Ubisoft ha fissato un appuntamento molto importante.

Come rivelato su Twitter, infatti, il publisher sarà presente alla Gamescom 2022:

See you at @gamescom! August 24-28, stay tuned for more news… pic.twitter.com/lPQDovmc1e — Ubisoft (@Ubisoft) June 27, 2022

Dal 24 al 28 agosto tornerà l’evento di Colonia, e insieme alle tante aziende del mondo dei videogiochi ci sarà anche Ubisoft.

Non sappiano ancora le modalità di partecipazione del publisher francofono, ma ci aspettiamo probabilmente un evento con una serie di novità e annunci di vario tipo. Chissà se ci saranno alcuni annunci già durante l’evento di apertura della Gamescom 2022.

Geoff Keighley aprirà la Gamescom con il ritorno della sua Opening Night Live, che a sua volta cade sotto il cappello della Summer Game Fest.

L’evento, trasmesso in streaming e che si terrà a Colonia, dove ha sede la fiera, proporrà una carrellata di trailer e annunci relativi al mondo dei videogiochi, oltre che «news e sorprese».

Per non perdervi l’appuntamento, così come tutti gli ultimi annunci estivi, vi consigliamo di recuperare la nostra guida con tutti gli eventi legati ai videogiochi.

Chissà se torneremo a vedere Beyond Good & Evil 2, l’ambizioso progetto di Ubisoft che, nonostante il silenzio, non è stato ancora abbandonato del tutto.

Negli ultimi mesi ci sono stati anche una serie di rumor, e leak, su Skull & Bones che fanno intendere possa essere pubblicato presto, e forse la gamescom 2022 sarà il momento dell’annuncio.