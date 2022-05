Beyond Good & Evil 2 è ancora “uno dei progetti più ambiziosi” di Ubisoft

Non si può dire che Beyond Good & Evil 2 non abbia incantato tutti quanti, la prima volta che Ubisoft l’ha mostrato al mondo.

Il sequel di un’avventura amatissima, che potete recuperare su Amazon, che ha promesso davvero tantissimo ai giocatori. Forse troppo.

Beyond Good & Evil 2 ha mostrato fin da subito delle potenzialità incredibili, ma si sta rivelando un gioco fin troppo imponente visto il tanto tempo passato dall’annuncio.

C’è stato infatti un silenzio a dir poco assordante intorno al gioco, nonostante Ubisoft pare ci stia lavorando ancora visto che cerca in continuazione nuovo personale.

Ubisoft ha tantissimi titoli in sviluppo, alcuni scomparsi e altri che ritornano, mentre Beyond Good & Evil 2 vive in un limbo da molti anni ormai.

Il titolo fu annunciato nel 2016, con pochissimi aggiornamenti sostanziale nel corso degli anni, e nessun accenno di una data di uscita. È lecito cominciare a pensare che dell’atteso sequel non se ne farà nulla.

Eppure, come riporta Gaming Bolt, il titolo è ancora vivo e, secondo Ubisoft, ha ancora le stesse ambizioni di sempre.

Di recente Ubisoft Barcelona, uno dei numerosi team che supportano lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2, ha pubblicato su Twitter un annuncio di lavoro.

Take ownership of the quality of the animations and the functionality of the gameplay systems in one of the most ambitious Ubisoft projects to date ‍☠️ Apply today – https://t.co/y7POEkGkqb pic.twitter.com/fXR056a4c8 — Ubisoft Barcelona (@UbiBarcelona) May 19, 2022

Un annuncio altisonante, che sembra non voler placare l’hype per Beyond Good & Evil 2 in nessun modo:

«Prendete il comando della qualità delle animazioni e della funzionalità dei sistemi di gioco in uno dei progetti Ubisoft più ambiziosi fino ad oggi»

Se non abbiamo nessuna idea di quando il sequel sarà disponibile, se non altro sappiamo che Ubisoft ci sta lavorando almeno.

Un progetto talmente complesso che anche Michel Ancel se n’è andato da Ubisoft, dopo tantissimi anni di onorata carriera nel mondo dei videogiochi.

Le voci sono state sempre contrastanti riguardo il progetto, e sembra che la stessa Ubisoft non abbia le idee prefettamente chiare.