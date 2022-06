Skull and Bones, il lancio potrebbe essere molto vicino: spunta un indizio

Dopo una lunghissima attesa, Skull and Bones potrebbe essere finalmente pronto al lancio: un nuovo indizio emerso in rete suggerirebbe infatti che Ubisoft sarebbe pronta a svelare ulteriori novità.

L’avventura piratesca sullo stile di Sea of Thieves (potete giocarlo su Xbox Game Pass, in offerta su Amazon) era infatti stata annunciata in uscita entro la fine dell’anno fiscale, ma il lancio potrebbe essere anche più vicino del previsto.

Ricordiamo che Skull and Bones fu svelato ufficialmente all’E3 2017 ed è stato protagonista di uno sviluppo estremamente travagliato, causando perfino il riavvio del progetto che, adesso, sembra essere a buon punto.

VGC segnala infatti che è stato avvistata in rete la classificazione del titolo per il territorio brasiliano nelle versioni Stadia, PS5, Xbox Series X|S e PC : la notizia arriva dopo che un mese fa è stato invece l’ente sud coreano a valutare Skull and Bones, ma solo su PC.

La nuova avventura piratesca di Ubisoft Singapore sarebbe stata valutata ufficialmente il 14 giugno 2022 e l’indicazione sconsiglia l’utilizzo del gioco per gli utenti sotto i 16 anni di età.

Viene inoltre indicato il 2022 come anno di produzione, suggerendo dunque che il lancio potrebbe essere previsto entro la fine di quest’anno, saltando così un 2023 che sta diventando sempre più affollato di grandi uscite.

Si tratta dunque di un fortissimo indizio verso il possibile annuncio di una data di lancio definitiva, anche se vale la pena di ricordare che Ubisoft non si è ancora voluta sbilanciare pubblicamente.

Qualora arrivassero ulteriori dettagli su questo progetto, ormai in sviluppo da quasi 10 anni, non mancheremo di tenervi prontamente aggiornati sulle nostre pagine: nel frattempo, vi ricordiamo come di consueto di prendere la notizia con le dovute precauzioni.

Nel frattempo, il publisher aveva ammesso di essere rimasta ampiamente soddisfatta dalla nuova direzione del titolo, che contrariamente a quanto inizialmente progettato mette il multiplayer e la co-op al primo posto.

Pochi mesi fa erano invece state aperte le candidature per il test gratuito della versione in accesso anticipato, coperta da accordi di non divulgazione e dove i feedback dei fan sono stati presi in seria considerazione.