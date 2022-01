Ubisoft regala un gioco gratis dal sapore medievale per tutto il weekend

Ubisoft ha annunciato un weekend graziato da un gioco gratis per il suo For Honor, l’ormai noto gioco di combattimento all’arma bianca sviluppato dal publisher d’oltralpe.

Nel titolo in questione potrete affrontare – oltre a una campagna single player – anche una ricca modalità multiplayer utilizzando eroi con stili unici, dai samurai fino ai ben più brutali vichinghi.

For Honor sarà giocabile gratuitamente da oggi, 27 gennaio, fino al 31 dello stesso mese, vale a dire per l’intero fine settimana (via PSU).

Tutti quelli che decideranno di approfittare dell’offerta su PS4 e PS5 saranno in grado di godere di tutto ciò che offre la versione standard del gioco, comprese tutte le modalità e gli eroi disponibili.

Sul sito ufficiale si legge:

Salve, guerrieri! L’Edizione Standard di For Honor per questo weekend sarà gratuita. I guerrieri che vogliono provare For Honor potranno farlo da giovedì 27 gennaio fino a lunedì 31 gennaio. Per essere sicuri di potervi gettare subito nell’azione appena inizierà il weekend gratuito, è possibile pre-caricare il gioco già da oggi, 25 gennaio.

Il For Honor Free Weekend è disponibile in ogni caso anche per le piattaforme PC, Xbox Series X/S e Xbox One, come vi abbiamo reso noto durante la mattinata.

