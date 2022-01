Epic Games Store conferma un’ottima notizia per chi ama i giochi gratis

Epic Games Store si è ormai imposto sul mercato come una solida alternativa per i giocatori su PC, non solo come ulteriore negozio online per l’acquisto di nuovi prodotti ma anche e soprattutto per i giochi gratis settimanali.

Lo store degli autori di Fortnite si è infatti fatto apprezzare per i suoi giveaway, che consentono di poter riscattare giochi gratis che rimarranno vincolati per sempre agli account degli utenti, senza che sia necessaria alcuna spesa.

Una strategia molto aggressiva, ma che ha consentito allo store di diventare estremamente popolare: anche il nuovo gioco gratis già disponibile è stato apprezzato, trattandosi di un’attesa ex esclusiva per Nintendo Switch.

Come è possibile vedere nel nostro elenco aggiornato, i giochi gratis distribuiti dallo store dal 2018 fino ad oggi sono stati tantissimi, facendo raggiungere un catalogo dal valore potenziale sicuramente molto elevato.

Epic Games ha segnalato che il 2021 è stato un anno incredibilmente positivo per la sua piattaforma gaming: è stato distribuito un totale di 89 giochi gratis, riscattati ben 765 milioni di volte e raggiungendo un pubblico di 194 milioni di utenti.

Chi temeva che questa crescita avrebbe potuto comportare un eventuale stop alla distribuzione di giochi gratis, potrà dormire sonni sereni: come riportato da PC Gamer, lo store non intende ancora porre fine a questa incredibile promozione.

Epic Games Store ha infatti confermato che i giochi gratis settimanali «continueranno per tutto il 2022»: gli amanti dei giveaway senza costi aggiuntivi potranno dunque prepararsi a un nuovo anno di grandi titoli PC gratuiti.

Naturalmente resta ancora da chiarire quanto la distribuzione potrà andare avanti e se sarà confermata anche per il prossimo anno, ma per il momento gli utenti non avranno nulla di cui preoccuparsi: in ogni caso, vale la pena di ricordare che tutti i giochi riscattati sono disponibili per sempre senza alcuna spesa addizionale.

Del resto, non è certo un mistero che quella che la casa di Fortnite sta facendo è una strategia aggressiva che sta costando molto caro: a giudicare dai numeri rilasciati dall’azienda, sembra che si tratti però di un sacrificio che sta venendo ripagata con una forte crescita.