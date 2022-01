PlayStation Plus, gioco gratis extra a febbraio (ma c’è una brutta notizia)

Durante la giornata di ieri, Sony ha rilasciato la lineup di nuovi arrivi su PlayStation Plus durante il prossimo mese di febbraio, ormai alle porte.

Per quei pochi che non lo sapessero PS Plus è il servizio in abbonamento targato Sony, che permette di portarsi a casa giochi gratis ogni mese, oltre a spazio cloud per i salvataggi e il multiplayer.

Se i giochi gratis di gennaio saranno disponibili ancora per un po’, c’è grande attesa per la nuova infornata pressochè imminente.

A quanto pare, però, oltre ai tre giochi annunciati il 27 gennaio, ci sarà anche un titolo extra ad appannaggio però di una singola regione.

Come riportato sui canali social ufficiali, sembra che la divisione asiatica di Sony Interactive Entertainment abbia deciso di arricchire la lineup PlayStation Plus di febbraio con un gioco aggiuntivo, ma solo per il Giappone.

I fortunati giocatori nipponici potranno infatti scaricare anche Dragon’s Crown Pro, ossia la versione rimasterizzata del classico hack ‘n slash con elementi RPG uscito su PS3 e PSP.

Il gioco in questione andrà quindi a sommarsi ai precedenti tre, ossia:

UFC 4 (PlayStation 4)

(PlayStation 4) Planet Coaster: Console Edition (PlayStation 5)

(PlayStation 5) Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot adventure (PlayStation 4)

Al momento, Dragon’s Crown Pro non è previsto su nessun’altro catalogo PS Plus occidentale, vale a dire che neppure noi italiani potremmo beneficiarne.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che potete riscattare i giochi PS5 anche senza avere di fatto la console Sony, tanto che il procedimento è semplicissimo.

