Xbox vi offre nuovi giochi gratis per il weekend (e scenderete in battaglia)

Xbox ha deciso di rinnovare ancora una volta gli attesi «Eventi di giornate di gioco gratuito», ovvero la promozione che consente agli utenti di poter usufruire di nuovi giochi gratis per tutto il fine settimana.

I Free Play Days sono infatti validi solo per il weekend e sono riservati esclusivamente agli utenti abbonati a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, dato che si tratta di uno dei tanti bonus riservati ai clienti più fedeli della console di casa Microsoft.

Tra questi, oltre ai già citati nuovi eventi di giornate di gioco gratuito, ricordiamo che ci sono anche i giochi gratuiti di Games With Gold: Xbox ha già svelato quali titoli potremo riscattare a febbraio.

Oggi la casa di Redmond ha invece svelato i due giochi che resteranno accessibili gratuitamente per tutto il weekend, permettendoci di iniziare già a scaricarli sulle nostre console.

Questo fine settimana gli utenti potranno giocare senza costi aggiuntivi For Honor e Valkyria Chronicles 4, due titoli profondamente diversi ma in grado di posizionarvi efficacemente nel cuore di grandi battaglie.

For Honor è infatti il celebre gioco di combattimento all’arma bianca sviluppato da Ubisoft, dove potrete affrontare non solo una emozionante campagna single player, ma anche divertirvi in multiplayer utilizzando eroi con stili completamente unici, dai samurai misteriosi fino ad arrivare ai brutali vichinghi.

Valkyria Chronicles 4 è invece il quarto capitolo della popolare serie sviluppata da SEGA, ma ambientata parallelamente agli eventi del primo capitolo: si tratta di uno strategico a turni con elementi GDR e sparatutto in prima persona, con uno stile grafico eccezionale e ispirato ai più celebri dipinti ad acquerello.

Potete iniziare a giocare subito gratis a queste grandi produzioni: non dovete fare altro che cliccare sui seguenti link ed avviare il download sulla vostra console, dopo esservi naturalmente assicurati che il vostro account possieda un’iscrizione attiva a Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold.

Se desidererete farli vostri per sempre, segnaliamo che entrambi i titoli sono disponibili in offerta speciale su Xbox Store: potete acquistare For Honor e Valkyria Chronicles 4 rispettivamente a 4,49€ e 11,99€.

A proposito di sconti, vi consigliamo di non farvi sfuggire le promozioni disponibili sulle migliori esclusive Xbox dell’anno e i giochi di terze parti più desiderati.

Se siete abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, segnaliamo anche che a partire dalla giornata di ieri è disponibile l’ultimo gioco gratis di gennaio: potete dunque iniziare a provarlo senza costi aggiuntivi.