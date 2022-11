Twitch vi regala 3 mesi di Xbox Game Pass, ma ad una condizione

L’alleanza tra Twitch e Xbox Game Pass è qualcosa che potevamo aspettarci effettivamente, visti i regali che la piattaforma di streaming fa periodicamente.

L’abbonamento di Microsoft, a cui vi potete abbonare tramite Amazon, è un grande alleato dei videogiocatori che vogliono godere di tantissimi titoli.

Un catalogo che è sempre in espansione e proprio oggi, anche senza Twitch, Xbox Game Pass ha offerto uno dei nuovi giochi gratis già annunciati.

E mentre Prime Gaming continua a regalare giochi, ora i due servizi si uniscono per un’altra offerta.

Twitch ed Xbox si sono infatti alleate per una collaborazione tra i due servizi, come annunciato su Twitter.

Acquistando due abbonamenti Twitch di qualsiasi livello, i giocatori potranno ottenere tre mesi di Xbox Game Pass su PC gratuitamente.

We're teaming with @Xbox to help new Game Pass members discover their next favorite game.

From November 3-11, you’ll get 3 months of @XboxGamePassPC with the purchase of 2 new Twitch subs and/or gift subs.

Terms and conditions apply. Full details: https://t.co/tGuLbNyGWz pic.twitter.com/4hbJdX4sEm

— Twitch (@Twitch) November 1, 2022