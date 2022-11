Xbox Game Pass, disponibile da ora il nuovo gioco gratis al day one

Da questo momento tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass possono iniziare a scaricare senza costi aggiuntivi il nuovo gioco gratis di novembre, offerto direttamente al day one e senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta di Ghost Song, un intrigante metroidvania pubblicato da Humble Games che è già disponibile per il download da questo momento per tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (lo trovate in sconto su Amazon).

Il nuovo gioco gratuito è dunque un piacevole antipasto in attesa delle “bombe” in arrivo nei prossimi giorni: l’8 novembre si è infatti già preannunciata come una delle giornate più interessante per i fan di casa Microsoft.

Anche se tecnicamente il titolo non è stato ancora inserito nella lista dei giochi «Aggiunti di recente» su Xbox Game Pass, il sempre beninformato Wario64 su Twitter ha avvertito i fan che Ghost Song è già disponibile per il download da adesso, sia su PC che su console Xbox.

Abbiamo verificato la scoperta anche sul territorio italiano e possiamo confermare che è già effettivamente possibile installare il nuovo metroidvania gratuito sui vostri dispositivi: se su PC basterà utilizzare l’apposita app Xbox, per gli utenti console sarà invece necessaria una procedura diversa.

Dato che attualmente il catalogo Xbox Game Pass non è stato ancora aggiornato — l’operazione dovrebbe essere portata a termine con molta probabilità solo nelle prossime ore — dovrete invece avviare il Microsoft Store e cercare manualmente Ghost Song sul catalogo.

Ghost Song is up on Xbox/PC Game Pass https://t.co/2lWzaXNvvw pic.twitter.com/naxPQrL6zB — Wario64 (@Wario64) November 3, 2022

Se siete attualmente iscritti al servizio in abbonamento, avrete dunque la possibilità di scaricare con qualche ora di anticipo il nuovo gioco gratis sulle vostre console, giusto in tempo per celebrarne degnamente il day one.

Non possiamo che lasciarvi augurandovi dunque un buon download e un buon divertimento con il nuovo intrigante omaggio di casa Microsoft, in attesa che arrivino tutti gli altri interessantissimi giochi gratuiti del mese.

Cogliamo l’occasione per dare anche una brutta notizia ai fan: sono stati infatti confermati i 7 giochi che lasceranno ufficialmente il catalogo nei prossimi giorni. Il nostro consiglio, come sempre, è quello di controllare accuratamente la lista e provarli prima che sia troppo tardi.

L’abbonamento è ancora oggi uno dei principali punti di forza di Xbox, anche se la crescita sembra essere rallentata rispetto alle aspettative iniziali. Cosa che, in ogni caso, non smentisce quello che è un grandissimo successo per la casa di Redmond.