Xbox Game Pass, bombe tra i giochi di novembre: c’è Return to Monkey Island

Il mese di novembre 2022 sarà molto molto ricco per gli abbonati a Xbox Game Pass (e a PC Game Pass, per completezza). Nella giornata odierna, infatti, Microsoft ha confermato la line-up di giochi che esordiranno questo mese nel suo servizio in abbonamento – e a colpire è soprattutto Return to Monkey Island.

La nuova fatica di Ron Gilbert, uscita lo scorso settembre, entra da subito nel catalogo del gigante di Redmond, per cui tutti gli abbonati potranno giocarci su PC, su console e anche tramite il cloud (con abbonamento Ultimate).

La line-up non si ferma qui: questo mese avremo anche Football Manager 2023 e l’interessantissimo Pentiment – nuovo videogioco firmato Obsidian. E a condire il tutto, tra gli altri giochi, abbiamo anche l’intrigante Somerville.

Di seguito, vi proponiamo la line-up completa.

Giochi Xbox Game Pass | Novembre 2022

The Walking Dead: A New Frontier (PC) – dal 1 novembre

(PC) – dal 1 novembre The Walking Dead: Michonne (PC) – dal 1 novembre

(PC) – dal 1 novembre The Legend of Tianding (cloud, console, PC) – dal 1 novembre

(cloud, console, PC) – dal 1 novembre Ghost Song (cloud, console, PC) – dal 3 novembre

(cloud, console, PC) – dal 3 novembre Return to Monkey Island (cloud, console, PC) – dall’8 novembre

(cloud, console, PC) – dall’8 novembre Football Manager 2023 console (cloud, console, PC) – dall’8 novembre

(cloud, console, PC) – dall’8 novembre Football Manager 2023 (PC) – dall’8 novembre

(PC) – dall’8 novembre Vampire Survivors (console) – dal 10 novembre

(console) – dal 10 novembre Pentiment (cloud, console, PC) – dal 15 novembre

(cloud, console, PC) – dal 15 novembre Somerville (console, PC) – dal 15 novembre

In merito a Somerville, Microsoft scrive che «con l’arrivo di un’invasione da un altro mondo che lascia il nostro nella catastrofe, dovrai trovare un modo di rendere la tua famiglia di nuovo tale. Esplora un mondo ricco e di grande atmosfera, insieme alle ripercussioni intime di un conflitto su larga scala, in questa esperienza narrativa sci-fi realizzata a mano ambientata in uno scenario rurale irto di pericoli».

Per quanto concerne Return to Monkey Island, decisamente il piatto forte di questo mese per gli amanti delle avventure grafiche che non lo avessero ancora recuperato, potete trovare sulle nostre pagine la video recensione firmata dal veterano Marcello Paolillo. Per quanto riguarda Pentiment, invece, abbiamo trascorso i primi momenti in compagnia del gioco, rimanendone positivamente colpiti.

Trovate nella nostra guida la line-up completa di Xbox Game Pass, mentre a questo indirizzo trovate quella di PC Game Pass. Vi ricordiamo che per accedere ai giochi in cloud è necessario un abbonamento di livello Ultimate (lo trovate su Instant Gaming), che vi permette – tra gli altri – anche di giocare sulla vostra Steam Deck.