Xbox Game Pass sta per dire addio a 7 giochi gratis a novembre (e ci sono due big calcistici)

Anche questo mese i fan iscritti a Xbox Game Pass dovranno prepararsi ad alcuni tristi e imminenti addii: Microsoft ha infatti annunciato che entro la metà del mese sarà necessario rinunciare a ben 7 giochi gratis.

La continua espansione del servizio in abbonamento (lo trovate in sconto su Amazon) è infatti spesso possibile grazie ad accordi presi con partner di terze parti che, come ormai i fan sapranno, hanno spesso una data di scadenza.

Dopo aver dunque annunciato una prima metà del mese carica di importantissimi nuovi giochi gratis, tra i quali c’è perfino Return to Monkey Island, la casa di Redmond ha voluto svelare anche quali titoli dovremo salutare ben presto sul servizio in abbonamento.

La maggior parte dei titoli non sarà più disponibile a partire dal 15 novembre, ma ci sono due eccezioni importanti che ci saluteranno già a partire dall’8 novembre: si tratta di Football Manager 2022 e Football Manager 2022 Xbox Edition, le precedenti edizioni dell’importante simulatore calcistico.

Un addio che era comprensibilmente nell’aria: durante la stessa giornata arriveranno infatti anche Football Manager 2023 e la relativa Console Edition, erede della precedente edizione Xbox. Si tratta del day one ufficiale della nuova produzione di Sports Interactive, che dunque non dovrebbe far rimpiangere la versione dello scorso anno.

Tuttavia, come vi segnalavamo in apertura, non si tratta degli unici addii: di seguito riporteremo dunque la lista completa di giochi gratis che lasceranno Xbox Game Pass, insieme alle relative piattaforme e date ufficiali svelate dal blog ufficiale.

Football Manager 2022 (PC) – 8 novembre

(PC) – 8 novembre Football Manager 2022 Xbox Edition (Cloud, Console e PC) – 8 novembre

(Cloud, Console e PC) – 8 novembre Art of Rally (Cloud, Console e PC) – 15 novembre

(Cloud, Console e PC) – 15 novembre Fae Tactics (Cloud, Console e PC) – 15 novembre

(Cloud, Console e PC) – 15 novembre Next Space Rebel (Cloud, Console e PC) – 15 novembre

(Cloud, Console e PC) – 15 novembre One Step from Eden (Cloud, Console e PC) – 15 novembre

(Cloud, Console e PC) – 15 novembre Supraland (Cloud, Console e PC) – 15 novembre

Non possiamo fare altro che consigliarvi di scaricare e provare questi titoli prima che sia troppo tardi: nel caso voleste poi mantenerli nella vostra collezione, salvando tutti i progressi, ricordiamo che grazie a Xbox Game Pass potrete approfittare di uno sconto del 20% su tutte le produzioni presenti in catalogo.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft è sicuramente uno dei punti di maggiore forza dell’ecosistema Xbox, tuttavia la casa di Redmond ha ammesso di non essere ancora riuscita a ottenere gli obiettivi di crescita prefissati. Una situazione che potrebbe anche spingere ad aumento del costo dell’abbonamento, un’eventualità che Phil Spencer non ha voluto escludere.