Prime Gaming, disponibili da ora i giochi gratis di novembre

I giochi gratis di novembre offerti con Prime Gaming sono disponibili da questo momento per il download: tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento di Amazon potranno dunque approfittare di nuovi grandi omaggi da riscattare.

Per chi non conoscesse questa vantaggiosa offerta, ricordiamo che Prime Gaming è solo uno dei tanti vantaggi offerti dall’omonimo servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) e che ogni mese vi consente di accedere a un catalogo selezionato di giochi gratis e bonus per i vostri titoli preferiti.

I nuovi titoli gratuiti per gli abbonati erano già stati svelati ufficialmente la scorsa settimana, confermando anche le anticipazioni provenienti da un leak rivelatosi affidabile: significa che a novembre potrete scaricare ben 7 giochi, tra i quali c’è anche uno dei più amati capitoli di Fallout.

Questo perché Amazon ha deciso di offrire tra i tanti giochi in offerta anche Fallout New Vegas Ultimate Edition, la versione completa del capolavoro di Obsidian e Bethesda con tutti i contenuti aggiuntivi.

Non si tratta però naturalmente dell’unico titolo offerto in omaggio con Amazon Prime Gaming: di seguito troverete dunque la lista completa con tutti i giochi gratis disponibili per tutto il mese, già disponibili per il download.

Fallout New Vegas Ultimate Edition

WRC 9

Last Day of June

Indiana Jones and The Last Crusade

Etherborn

Whispering Willows

Facility 47

Tutti i nuovi giochi gratuiti potranno essere riscattati e giocati, come di consueto, grazie all’apposita Amazon Games App: le uniche eccezioni saranno il già citato Fallout New Vegas Ultimate Edition, che richiederà iscriversi a GOG, e Facility 47 che dovrà essere riscattato su Legacy Games.

Accedere ai vostri contenuti in omaggio è semplicissimo: non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, fare clic sulla sezione giochi e procedere manualmente con il riscatto di tutti i titoli che vi interessano seguendo le rapide istruzioni.

Non dimenticatevi inoltre di dare un’occhiata ai bonus disponibili per i vostri videogiochi preferiti: questo mese Prime Gaming offre infatti tanti vantaggi riservati anche a Pokémon GO, FIFA 23, Assassin’s Creed Valhalla e tanti altri.

E se non foste ancora sazi di giochi gratis, vi ricordiamo che anche Sony ha reso disponibili le sue nuove grandi sorprese: da questo momento potete infatti riscattare i nuovi omaggi del mese di PlayStation Plus.