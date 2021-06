Twitch, Reddit e Amazon down: individuato il colpevole

Nella mattinata dell’8 giugno, alcuni portali di riferimento per il gaming (e non solo) come Twitch e Reddit sono andati offline.

È servito del tempo per capire come la piattaforma di streaming su cui vengono mandati in onda titoli popolarissimi, come il sempreverde GTA V, sia stata messa KO, ma alla fine si è giunti ad una conclusione delle “indagini”.

In particolare durante la pandemia, Twitch è diventato un punto di riferimento per la rete, raggiungendo nuovi record di utenza.

Reddit è la fonte di tante curiosità scovate dal web, ma anche un importante “luogo di incontro” virtuale per milioni di gamer e oltre.

Il downtime che ha colpito stamattina Twitch e Reddit non si è limitato soltanto a loro due, ma ha colpito decine di siti come CNN, The Verge, BBC, Financial Times, The Guardian e persino Amazon.

Il colpevole è stato rapidamente individuato anche grazie a Twitter, che invece quasi per miracolo è risultato inalterato nelle sue funzionalità.

Ad aver causato il problema è stato Fastly, uno dei più grandi fornitori esistenti nella rete di Internet per quanto riguarda un servizio noto come CDN (Content Delivery Network).

Questo servizio consente di avere una copia di un sito pronta sotto forma di memoria cache, da riutilizzare nel momento in cui un sito andasse offline.

Come sottolineato da Fastly nella sua programmazione di individuazione degli errori e conseguente soluzione, ci sono volute quasi tre ore per correggere «il problema» e implementare «un fix», sebbene questi rimangano dalla natura alquanto oscura.

Ci è voluta invece quasi un’ora soltanto per identificare la causa dell’affanno dei siti, che ha portato ad errori di connessione fallita e codici 503.

Curiosamente, l’Italia non viene menzionata tra i paesi colpiti, sebbene – pur in maniera alquanto marginale – le segnalazioni sono arrivate anche dal nostro paese.

L’emergenza è comunque rientrata e adesso potete tornare a streammare i vostri giochi preferiti o ad acquistarli comodamente.

Un anno abbastanza turbolento per Twitch, va detto, che non è stato protagonista soltanto di episodi divertenti come quello dei Metallica alla BlizzCon.

Guardando soltanto allo scorso gennaio, che pare una vita fa, abbiamo assistito allo spettacolo indecoroso dell’ex presidente USA Donald Trump bannato dopo i fatti del Congresso.

Ma è stato anche un anno di (ri)lancio per alcuni titoli inattesi, come Rust, che ha esordito poi sulle ali di questo grande entusiasmo anche su console.