The Last of Us è un capolavoro anche a 8-bit (e c’è il video)

The Last of Us Part è sicuramente uno dei giochi più importanti degli ultimi anni, uscito prima su PS3 e poi su PS4 in un’ottima remastered.

Alla pari del secondo capitolo della saga Naughty Dog, parliamo infatti di un titolo in grado di riscrivere il genere di appartenenza.

Ora, in attesa di vederlo anche nella serie live action HBO, la prima avventura di Joel ed Ellie è stata reimmaginata come fosse un gioco a 8-bit proveniente dalla generazione del Game Boy in bianco e nero.

Il video, apparso originariamente su Reddit è visionabile poco sotto (e il risultato è realmente sorprendente).

Il demake, realizzato dall’utente digimeng, mostra il terzo capitolo del gioco (“Outskirts”) impostato come un’avventura rigorosamente in 2D, con tanto di sprite dei protagonisti, opzioni di dialogo, barra della salute e armi.

Ovviamente, trattandosi di un’opera amatoriale creata per i fan, al momento non vi è alcun piano per un rilascio del gioco completo, sebbene sarebbe sicuramente interessante poter provare questa inedita versione Game Boy del titolo Naughty Dog (incluso il sequel, ovviamente).

Ricordiamo che la software house di Santa Monica sarebbe attualmente al lavoro anche su un remake dell’originale The Last of Us, sempre per console PS5, il quale porterebbe l’avventura di Joel ed Ellie anche nello splendore dell’attuale generazione PlayStation.

Ma non solo: avete già letto in ogni caso anche che un’attrice di The Last of Us Part II prenderà parte a un particolarissimo progetto targato Ubisoft?

E che sempre la seconda avventura di Ellie ha da poco ricevuto un massiccio update per console PS5, il quale permette al gioco di andare a ben 60 fotogrammi al secondo?