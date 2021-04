Twitch da record (e il gioco più visto è una novità per la piattaforma)

Twitch ha stabilito un nuovo record di visualizzazioni mensili a marzo di quest’anno, con ben 2,06 miliardi di ore guardate (sì, avete capito bene). Il dato è stato reso noto da Rainmaker.gg, partner di analisi di StreamElements (via Gameindustry.biz).

La cifra rappresenta una crescita annuale del 105% per Twitch. Il numero di spettatori di Facebook Gaming per lo stesso mese è stato di quasi 400 milioni di ore, un aumento rispetto al numero di spettatori di febbraio.

Pic via Rainmaker.gg

Grand Theft Auto V è stato il gioco più visto del mese con 181 milioni di ore, seguito da League of Legends con 143 milioni, Fortnite con 107 milioni, Call of Duty: Warzone con 85 milioni e Minecraft con 82 milioni di ore.

Marzo segna quindi una “prima volta” per GTA 5, mai stato in cima alla lista di StreamElements dei giochi più guardati su Twitch, sebbene l’azienda di monitoraggio sia attiva solo dal 2016.

La compagnia ha anche identificato un crescente interesse per gli spettatori che guardano gli streamer addormentati: durante il mese di marzo, gli utenti di Twitch hanno trascorso oltre 2 milioni di ore a guardare persone beatamente appisolate.

Essendo un fenomeno in divenire, non sorprende che gli streamer di tutto il mondo possano inventarsi le cose più assurde pur di aumentare il proprio seguito (specie in questi mesi di pandemia). Ricordiamo in ogni caso che pochi giorni fa Valkyrae – nota con il nome di Rachel Hofstetter – è diventata ufficialmente la streamer più seguita al mondo, superando la sua “rivale” Pokimane.

Infine, Grand Theft Auto V tornerà molto presto in una versione pensata per le console di nuova generazione (sebbene al momento manchi ancora una data di rilascio ufficiale).