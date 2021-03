Rust, il popolare survival fenomeno su Twitch arriva presto su console

Presto anche i giocatori console potranno provare Rust, il popolare survival fenomeno su Twitch quest’anno.

La notizia era nell’aria e oggi, con un breve trailer, è stato confermato il lancio in programma per la primavera.

Il trailer è stato realizzato usando direttamente footage proveniente da PS4 e Xbox One, e raffigura alcune delle iconiche location del gioco.

La versione console è sviluppata dalla software house Double Eleven del Regno Unito, che ha già curato Minecraft Dungeons nel 2020.

Il lancio è in programma su PlayStation 4 e Xbox One durante la primavera, e in queste settimane sono state aperte le porte a una fase di closed beta.

Quando il gioco sarà disponibile, «tra qualche mese», anche gli utenti console alla ricerca della sfida competitiva definitiva per la sopravvivenza potranno affrontarsi online in scontri con un massimo di 100 avversari.

Questa la descrizione ufficiale di Rust:

In Rust c’è un solo vero obiettivo: sopravvivere. Sconfiggi la fame e la sete, resisti agli elementi, crea i tuoi vestiti e mettiti al sicuro contro le forze ostili come gli altri giocatori, gli scienziati, gli orsi, i lupi, ma dovrai stare attento anche a non morire a causa del fuoco, annegato oppure per un avvelenamento da radiazioni. In un gioco senza regole, Rust non ti indica mai cosa fare. I giocatori sono liberi di essere subdoli e aggressivi per dare vita a intensi combattimenti giocatore contro giocatore, tra assalti e razzie, ma potenzialmente è molto più utile fare squadra con gli altri viaggiando insieme. Nella lotta senza quartiere per la sopravvivenza e il potere, i giocatori possono costruire rifugi nella foresta oppure enormi fortezze di metallo nel tentativo di stare al sicuro, mentre fabbricano una grande varietà di armi, bombe e trappole.

Curiosamente, in maniera simile a quanto accaduto con Among Us, il titolo ha raggiunto la vera popolarità soltanto pochi mesi fa, nonostante essere stato lanciato nel 2013 in Accesso Anticipato su Steam per PC.

Per ora, non vengono menzionate Xbox Series X|S e PS5, che evidentemente supporteranno il gioco soltanto tramite retrocompatibilità all’uscita.