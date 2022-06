Tutto Metal Gear Solid in una singola immagine? Si può fare

Metal Gear Solid è diventato nel corso degli anni un cult assoluto, visto che il primo e indimenticato capitolo uscito sulla prima PlayStation ha davvero fatto la storia del videogioco.

La saga ideata da Hideo Kojima è ricordata per moltissimi motivi, ma la prima avventura di Solid Snake a 32-bit ha dell'incredibile.

Nelle ultime settimane si è tornati a parlare di un remake di Metal Gear Solid, un gioco che in molti desiderano a braccia aperte.

Ora, mentre una gamer davvero ardita ha deciso di finire il gioco con un pad decisamente… strano, qualcun altro si è dilettato in una creazione davvero sorprendente.

Il profilo di VGCartography ha infatti postato un’immagine che ha dell’incredibile e che non potrà non emozionare ogni fan di MGS che si rispetti.

In pratica, si tratta di un unico screen che ritrae l’intera mappa di Shadow Moses nella sua interezza, vale a dire tutte – ma proprio tutte – le location che Snake attraversa nel gioco.

Possiamo infatti distinguere chiaramente l’Underground Base, la Blast Furnace e anche il campo innevato dove incontriamo Sniper Wolf.

Ovviamente, VGCartography ha fatto un lavoro davvero straordinario: sarebbe bello riuscire a vedere qualcosa di simile magari con Metal Gear Solid 2, 3 e 4, riuscendo così ad avere il “pacchetto completo” che i fan meritano (per The Phantom Pain la situazione si complicherebbe un po’ troppo, trattandosi di un open world).

