Metal Gear Solid, un’amata boss fight “prende vita”

La saga di Metal Gear Solid è uno dei brand Konami al momento parcheggiati in un angolo da Konami, in attesa di tempi migliori.

Sia il primo Metal Gear Solid che i successivi hanno infatti lasciato un segno nel cuore di molti giocatori, i quali non hanno ancora perso la speranza di rivedere un giorno Snake e compagni nuovamente in azione.

Di recente, un ex sviluppatore di Metal Gear Solid ha affermato che un progetto è stato cancellato da Konami nel 2019, cosa questa che ha abbassato ancora di più l’umore generale.

Ora, mentre qualcuno continua a scovare curiosità sul primo capitolo, un’azienda ha deciso di dare vita a un oggetto da collezione realmente sorprendente e dedicato proprio al MGS originale.

Figurama ha infatti mostrato il suo bellissimo Diocube delle dimensioni di 15 x 15 cm dedicato allo scontro tra Solid Snake e Psycho Mantis, una boss fight entrata di diritto nella leggenda.

Come potete vedere dalla gallery sottostante, il look dei due personaggi è reso volutamente in versione chibi, pur non tradendo il look originale del capolavoro di Hideo Kojima.

Anche l’ambientazione è ricreata in maniera pressoché perfetta, tanto che è possibile scorgere i libri, alcuni bossoli di proiettile sul pavimento e persino un quadro raffigurante Kojima-san.

Vediamo Snake accovacciato dietro una copertura per evitare gli attacchi psicocinetici di Mantis, proprio come nel gioco. Ad ogni modo, il prezzo di questo sorprendente diorama non è ancora stato reso noto

La prima avventura di Solid Snake è un gioco così amato e apprezzato, che c’è chi ha deciso di realizzare il “suo” remake di MGS utilizzando l’editor di Dreams.

Ma non è tutto: nell’attesa che un remake di MGS venga annunciato (prima o poi), avete visto quello di Metal Gear Solid 2 realizzato la potenza grafica dell’Unreal Engine 5?

Infine, se volete scoprire i migliori e i peggiori capitoli della serie di Metal Gear Solid date un’occhiata alla nostra classifica pubblicata sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.