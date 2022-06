Qualcuno ha finito Metal Gear Solid nel modo più improbabile di sempre

La serie di Metal Gear Solid è diventata nel corso degli anni un cult assoluto, specie il primo e indimenticato capitolo uscito sulla prima PlayStation.

La saga ideata da Hideo Kojima è infatti piena di capolavori, sebbene il capostipite è imbattibile per un gran numero di ragioni.

E se negli ultimi giorni si è tornati a parlare di un remake di Metal Gear Solid, una gamer ha deciso di ingannare l’attesa in un modo davvero singolare.

Quindi, mentre un fan si è dilettato in alcune opere d’arte realmente sorprendenti dedicate al franchise, qualcun altro ha deciso di finire il gioco con un pad decisamente… strano.

Come riportato da GamesRadar, una streamer di Twitch è riuscita a finire l’intero Metal Gear Solid utilizzando un dance pad, oltre a tanta resistenza.

Lilly, altrimenti nota come KittyRawr, ha iniziato la sfida quasi tre settimane fa, facendo delle pause tra uno streaming e l’altro per riposarsi in vista della prossima challenge.

La fan di Metal Gear Solid ha spiegato che la scelta del gioco è stata naturale, in quanto quella di Kojima una delle sue serie preferite, avendo visto suo fratello giocarci da bambino.

«Quindi, naturalmente, quando mi è venuta in mente l’idea di una speedrun con il dance pad, Metal Gear Solid è stato automaticamente il gioco perfetto per sfidare me stessa, dato che lo conoscevo così bene», ha spiegato.

E ancora, «Come sarebbe un combattimento con Tank o Psycho Mantis col dance pad?Entrambi i combattimenti sono stati incredibilmente divertenti e ho sconfitto il Tank al primo tentativo!».

