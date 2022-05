Metal Gear Solid è splendido in queste opere d’arte ispirate alla saga

La serie di Metal Gear Solid è diventata nel corso degli anni un cult assoluto, tanto che i tributi da parte dei fan si sprecano.

La saga creata da Hideo Kojima (che trovate su Amazon in un’ottima compilation) è però stata parcheggiata in un angolo da Konami, ormai da diverso tempo.

Se negli ultimi giorni si è tornati a parlare di un – presunto – remake di Metal Gear Solid, gli appassionati amano ingannare l’attesa nei modi più disparati.

Difatti, mentre qualcuno ha deciso di ingannare l’attesa ricreando in pixel art il primissimo Metal Gear per MSX2, un artista si è dilettato in alcune opere d’arte realmente sorprendenti dedicate al franchise.

Come riportato inizialmente anche su Reddit, “おがたく” è infatti un artista giapponese che ha deciso di pubblicare su Pixiv alcuni artwork dedicati a MGS (e non solo) davvero stupendi.

Com’è possibile notare nelle immagini che trovate poco sotto (e in alto), l’autore ha dato sfogo a tutta la sua creatività, realizzando alcuni poster raffiguranti i protagonisti della saga di Metal Gear Solid.

Solid Snake, Ocelot, Big Boss e persino The Boss da Metal Gear Solid 3 Snake Eater sono solo alcuni dei personaggi resi grandiosi da “おがたく”.

Potete trovare tutte le sue splendide opere – realizzate con iPad Pro 12.9 – cliccando semplicemente a questo indirizzo. Ma non solo: nella pagina ufficiale c’è anche un accenno ad altri giochi di Hideo Kojima, tra cui anche l’acclamato Death Stranding, con un primo piano di Norman Reedus davvero sconvolgente.

Restando in tema di creazioni di un certo tipo legate al franchise Konami, un’azienda ha deciso da poco di dare vita a un oggetto da collezione realmente sorprendente dedicato proprio al primo MGS.

Infine, se volete scoprire i migliori e i peggiori capitoli della serie creata da Kojima, date un’occhiata alla nostra classifica che trovate sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.