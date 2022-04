Triss e Yennefer di The Witcher 3 giocabili, ma non nel gioco che pensate voi

Alcune settimane fa, CD Projekt RED ha confermato di essere al lavoro su un nuovo capitolo del franchise di The Witcher (realizzato in UE5), sebbene ora a ingannare l’attesa ci pensano i fan.

In attesa dell’inizio di una vera e propria nuova saga, ossia nuove avventure nel mondo di Geralt di Rivia, gli appassionati non se ne stanno con le mani in mano.

Senza nulla togliere a The Witcher Cookbook, un ricettario con tutte le ricette del Continente che vi faranno sentire proprio come a Kaer Morhen, è ora il turno di una mod realmente sorprendente.

Come riportato da DSO Gaming, un Monster Hunter ha ricevuto un gradito omaggio a tema The Witcher davvero unico.

Nel corso dei mesi, Monster Hunter World ha ricevuto numerose mod, ed eccone un’altra che manderà in estasi i fan dello Strigo.

Questa mod porta Triss Merigold e Yennefer da The Witcher 3 Wild Hunt nel celebre titolo dedicato alla caccia ai mostri targato Capcom.

Triss sostituirà le armature Commission e Rot, mentre Yennefer sostituirà l’armatura Brigade. Se volete mettere mano alla mod, gratuitamente, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Poco sotto, altre due immagini:

Restando in tema, da pochi giorni è arrivata la prima immagine non ufficiale della terza stagione della serie TV targata Netflix, con una conferma gradita legata al cavallo di Geralt.

Ma non solo: da non perdere anche il bestiario del gioco creato da un fan irriducibile, in grado di omaggiare la saga in un modo decisamente molto particolare.

Infine, avete letto che l’espansione Blood and Wine di The Witcher 3 include un segreto nascosto per ben 7 anni? Se non lo sapevate, cliccate prima di subito.