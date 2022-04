Ora finalmente sappiamo cosa cucinano i Witcher a Kaer Morhen

Quello di The Witcher è un mondo fantastico, pieno di attività da svolgere e luoghi incantevoli da visitare, mostri da combattere e personaggi da incontrare.

Dopo l’annuncio del nuovo corso della saga da parte di CD Projekt RED, che ricordiamo non sarà The Witcher 4, l’interesse degli appassionati per le avventure di Geralt di Rivia è più vivo che mai.

I giocatori, infatti, hanno già cominciato a fare congetture e porsi delle domande su quelle che saranno le nuove storie ambientante nel mondo creato dalla penna di Andrzej Sapkowski, in particolare sul nuovo medaglione mostrato in occasione dell’annuncio stesso.

Dopo il bestiario del gioco creato da un fan irriducibile, adesso c’è chi ha deciso di omaggiare la saga in un modo decisamente molto particolare.

La cultura del Continente è sicuramente vasta e affascinante, ma una delle parti più caratteristiche è probabilmente il cibo.

Adesso due food blogger e amanti del titolo di CDPR hanno deciso di mettere insieme le loro conoscenze per creare un vero e proprio ricettario di The Witcher, con tutte le pietanze dell’universo fantasy dello scrittore polacco.

Si chiamano Anita Sarna e Karolina Krupecka, e hanno confezionato il The Witcher Cookbook, con 80 ricette imperdibili per tutti i fan della saga.

Take a culinary journey through the Continent with The Witcher Cookbook — created by Anita Sarna and Karolina Krupecka of @WitcherKitchen & @NerdsKitchen, it includes 80 mouthwatering recipes inspired by the world of The Witcher games!

Pre-order now: https://t.co/RG8os78PRS pic.twitter.com/QPvEK4ipKH

— The Witcher (@witchergame) March 31, 2022