The Witcher 3, questo bestiario sarà il vostro oggetto del desiderio

Dopo l’annuncio del nuovo The Witcher, che ricordiamo non sarà il quarto capitolo, i fan hanno deciso di riprendere in mano il terzo e bellissimo capitolo del franchise.

Le avventure di Geralt di Rivia non passeranno mai di moda, specie per l’alta qualità di Wild Hunt, terzo e ultimo capitolo della saga dello Strigo.

Il nuovo progetto sarà effettivamente una nuova saga e sarà mosso dal potente motore grafico Unreal Engine 5, grazie alla collaborazione con Epic.

Ora, mentre i fan sognano sul nuovo medaglione e il nuovo protagonista, un giocatore di The Witcher 3 ha deciso di creare dal nulla un oggetto realmente straordinario.

The Witcher 3 è un gioco pieno zeppo di animali, mostri e vari tipi di creature davvero interessanti, sono ordinatamente catalogati in un bestiario di gioco.

A quanto pare tutto questo non è abbastanza per l’utente Reddit ellie1398 (via The Gamer), il quale ha deciso di dare vita a un bestiario nella vita reale, su carta, forte di un lavoro artistico davvero degno di nota.

Finora, possiamo ammirare una pagina dedicata agli orsi e una alle pantere, sebbene il compito che lo aspetta sarà più lungo del previsto.

«Conoscete quella canzoncina sull’orso che sale sulla montagna per vedere quello che può vedere? Il più grande mucchio di sciocchezze che abbia mai sentito», apre il bestiario.

E ancora, «Quando un orso si arrampica su una montagna, non è per vedere. È per cacciare. Per uccidere. Gli orsi sono onnivori, il che significa che gli uomini trovano un posto nella loro dieta».

