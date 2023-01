Tomb Raider, una fan italiana omaggia i classici con una chicca gratis

Tomb Raider, la saga con una delle protagoniste più iconiche della storia dei videogiochi (ovvero Lara Croft), non è mai stata dimenticata dai fan.

Dopo l’ultimo Shadow of the Tomb Raider (che potete ancora recuperare su Amazon a prezzo basso) la serie non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Come noto, difatti, Crystal Dynamics ha da tempo confermato ufficialmente di essere al lavoro su un nuovo Tomb Raider in Unreal Engine 5.

Ora, dopo la notizia che Amazon sta sviluppando una serie televisiva basata sul franchise, una fan italiana dei primi e storici capitoli a 32-bit ha deciso di offrire una chicca gratuita rivolta a tutti i nostalgici incalliti.

Come riportato anche da DSO Gaming, qualche giorno fa la bravissima ‘ilariacroft’ ha pubblicato una rimasterizzazione in HD della mappa Caves del primo capitolo di Tomb Raider, utilizzando il Tomb Raider 4 Engine.

Questa mappa personalizzata è davvero fedele a quella originale e può darci un’idea di come potrebbe apparire una vera e propria remaster del capitolo classico.

Entrando nei dettagli, ‘ilariacroft’ ha migliorato la geometria, le texture, gli oggetti, i nemici e, dulcis in fundo, anche la colonna sonora. Inoltre, vi sono anche nuovi elementi al gameplay e altri miglioramenti di peso: poco sotto, un video.

Il risultato finale, quindi, è una fedele rimasterizzazione del livello Caves che non potrà non emozionare i fan storici: se ci state facendo un pensierino, potete scaricare il tutto da questo indirizzo, in forma gratuita.

Restando in tema, la serie TV di TR prodotta da Amazon punta ad essere un progetto realmente importante, ispirato nientemeno che all’universo condiviso Marvel.

Ma non solo: cosa succederà alla Lara Croft cinematografica non ci è ancora dato sapere, visto che Alicia Vikander ha già dichiarato che non riprenderà più il ruolo dell’archeologa più famosa di sempre.

Infine, l’insider che ha anticipato l’annuncio della fine di Marvel’s Avengers ha parlato dello stato dei nuovi Perfect Dark e Tomb Raider.