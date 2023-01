Dopo la «morte» di Marvel’s Avengers, a che punto sono Perfect Dark e Tomb Raider?

Solo poche ore fa, Crystal Dynamics ha ringraziato i fan per il supporto di questi anni e ha comunicato l’addio a Marvel’s Avengers, sebbene ora gli occhi siano puntati sui prossimi giochi della compagnia, ossia Perfect Dark e Tomb Raider.

Il gioco dedicato ai Vendicatori (che trovate anche su Amazon) aveva ottime potenzialità, ma il 30 settembre 2023 il suo supporto terminerà ufficialmente.

Ciò segnerà il momento della fine per questo ambizioso progetto che non è mai riuscito a decollare, sebbene sarà comunque possibile continuare a giocare in single e multiplayer.

Ora, come riportato anche su ResetEra, l’insider Miller Ross – ossia lo stesso che aveva anticipato di qualche ora l’annuncio della morte di Marvel’s Avengers – ha parlato dello stato dei lavori dei prossimi Perfect Dark e Tomb Raider.

Crystal Dynamics è infatti all’opera sul reboot di Perfect Dark in esclusiva su piattaforme Xbox – realizzato in collaborazione con The Initiative – e il nuovo Tomb Raider.

Stando a quanto dichiarato da Ross, lo sviluppo di Perfect Dark avrebbe incontrato uno o due ostacoli, dopo che il gioco è stato annunciato a fine 2020 come un progetto first-party Xbox. Sembra infatti che a settembre del 2021, Microsoft abbia chiesto aiuto proprio a Crystal Dynamics, attualmente co-sviluppatrice del reboot.

Di convesso, non ci sarebbero problemi per quanto riguarda invece lo sviluppo di Tomb Raider, la nuova avventura di Lara Croft in Unreal Engine 5 prodotta da Amazon Games.

A detta dell’insider, il gioco potrebbe vedere la luce un anno prima di Perfect Dark, anche che lo sviluppo del nuovo TR è stato riavviato nel momento in cui è stato deciso il passaggio di motore grafico da Foundation ad UE5. Sempre stando alle parole di Ross, il reveal del gioco avverrà nel corso del 2023.

Amazon pubblicherà quindi il prossimo gioco di Tomb Raider, ma a quanto pare molti fan non sono pienamente convinti della cosa.

Per concludere, recuperate anche i migliori e i peggiori capitoli delle avventure di Lara Croft che trovate nella nostra classifica pubblicata sulle pagine di SpazioGames.