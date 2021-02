Tomb Raider, il classico PS1 diventa un set di (splendide) cartoline vintage

Nel 2021 la leggendaria serie action-adventure Tomb Raider compie ben 25 anni dall’uscita del primo capitolo, lanciato nell’ormai lontano 1996 su PlayStation, PC e Saturn.

Un’occasione che è stata celebrata anche da Crystal Dynamics e Square Enix, autori degli ultimi capitoli di Lara Croft, attraverso un video celebrativo che svela anche qualche dettaglio sulla sua prossima avventura.

Abbiamo voluto celebrarli anche noi a modo nostro, realizzando una classifica con i capitoli più importanti della serie.

Ovviamente non potevano mancare festeggiamenti anche da parte della community, cresciuti anch’esse con l’intrepida archeologa, che stanno attendendo con impazienza un nuovo capitolo della serie.

Come riportato da Game Rant, un membro della community ha deciso di celebrare i 25 anni di Tomb Raider in una maniera molto particolare.

L’utente ToddR_ su Twitter ha infatti deciso di realizzare digitalmente cartoline vintage basate su livelli storici del primo capitolo.

Il risultato è stato poi condiviso sul social network, ed è semplicemente incredibile:

Tomb Raider (1996) levels reimagined as vintage travel posters 🧳🗺 #TombRaider25 #TombRaider #TR25 @tombraider pic.twitter.com/NW8gH1cKNz

L’utente ha poi sostenuto di non ritenersi, secondo lui, un grande artista ma la qualità di queste reinterpretazioni davvero ben curata ci lascia presupporre l’esatto opposto.

Ogni poster rappresenta un livello particolare di Tomb Raider, che include diversi easter egg che i fan più accaniti dovrebbero essere in grado di saper cogliere ed apprezzare.

Questi lavori hanno anche attirato l’attenzione dell’account Twitter ufficiale della serie, che ha approvato i lavori sottolineando che questi poster «sono davvero creativi» e che «adorano i piccoli easter egg come la mano di Mida», riferendosi ovviamente al poster basato sulla Grecia.

Un riconoscimento davvero niente male, per un modo davvero originale e ben fatto di celebrare i 25 anni di una saga storica.

La storica serie action-adventure tornerà presto al cinema in un nuovo film, di cui sono già stati individuati regista e sceneggiatrice.

Vi ricordiamo inoltre che Tomb Raider diventerà presto anche una serie animata, prodotta direttamente da Netflix.

