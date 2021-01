Il nuovo film di Tomb Raider ce la fa: ora ha regista e sceneggiatrice (da Lovecraft Country)

Tra i settori che non stanno vivendo certo un momento felice, nel corso di questa pandemia, troviamo sicuramente anche il cinema. Sappiamo che alcune opere hanno visto sospendere i loro lavori, mentre i set venivano messi in sicurezza, mentre tamponi di cast tecnico o artistico diventavano positivi e così via, con calendari per le uscite – peraltro ormai in home video – tutti da rivedere.

Era in mezzo a questa situazione che l’attrice Premio Oscar Alicia Vikander aveva espresso la speranza di riuscire presto a portare avanti i lavori sul nuovo film di Tomb Raider. Dopo che, nel 2018, l’artista aveva vestito i panni della giovane archeologa nella sua storia delle origini – ripresa dal reboot videoludico del 2013 – era pronta alla successiva avventura di Lara Croft, che sta facendo finalmente dei passi in avanti dopo essere slittata a data da definirsi.

Alicia Vikander è Lara Croft nella nuova saga di Tomb Raider al cinema

A svelare le novità è il sito specializzato Deadline, che comunica di aver appreso che MGM ha scelto Misha Green come sceneggiatrice e regista della prossima avventura sul grande schermo di Lara. In precedenza, Green aveva già prestato il suo talento a Lovecraft Country, la serie HBO con Jurne Smollett, Jonathan Majors e Michael Kenneth Williams, in cui la showrunner ha lavorato anche con Jordan Peele e J. J. Abrams.

In precedenza, Green ha anche lavorato su Underground, che ha ricevuto numerose nomination agli NAACP Image Awards e ha portato a casa un TCA Award come Miglior Nuovo Programma. La produzione del film sarà invece affidata a Graham King, sotto la sua etichetta GK Films, e a Elizabeth Cantillon con la sua The Cantillon Company.

Attendiamo ora di scoprire quando potremo aspettarci il ritorno di Vikander nei panni di Lara Croft dopo il rinvio a tempo indeterminato, quindi non perdeteci di vista per le novità, mentre i lavori sul film proseguono.