Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy disponibile a sorpresa

Durante la giornata di oggi, 18 marzo, Square Enix terrà il suo showcase chiamato Square Enix Presents – un’occasione per mostrare al pubblico un gran numero di novità in arrivo nei prossimi mesi, incluso il nuovo capitolo della saga di Life s Strange e varie novità per il 25imo anniversari della saga di Tomb Raider.

Già ieri il publisher ha deciso di regalare ai giocatori PC ben due spin-off della serie dedicata all’archeologa Lara Croft, ma a quanto pare le sorprese non sono finite.

La compilation chiamata Tomb Raider Definitive Survivor è stata lanciata sugli store PlayStation e Xbox a partire da ora: questa include le edizioni definitive di ogni capitolo della nuova trilogia: stiamo parlando quindi di Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration e, infine, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.

La compilation è offerta al momento al prezzo scontato di soli 19,99 euro (disponibile a questo indirizzo su PS Store e su Microsoft Store qui), mentre dal 2 aprile sarà proposta al costo di 50 dollari/49,99 euro (via GameSpot).

Ulteriori novità sul franchise di Tomb Raider verranno rivelate solo prossimamente, come confermato da Square (la quale è al lavoro su un capitolo inedito della serie, non ancora annunciato in veste ufficiale).

Lo Square Enix Presents si terrà a partire dalle 18 ora italiana e presenterà le ultime novità circa il franchise di Life is Strange, pronto a tornare con un capitolo nuovo di zecca. Nei 40 minuti previsti dallo streaming sono anche attesi annunci relativi a Outriders, Marvel’s Avengers, alle novità targate Square Enix Montreal, Just Cause Mobile e Balan Wonderworld.

Su SpazioGames seguiremo ovviamente lo streaming in diretta – aggiornandovi in tempo reale con tutte le notizie più importanti – quindi restate sulle nostre pagine!