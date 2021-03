Square Enix annuncia il suo primo evento digital-direct (con un mucchio di novità)

A sorpresa, Square Enix ha annunciato il suo primo evento interamente online sulla falsariga dei Direct di Nintendo e gli State of Play di Sony.

La diretta, che si terrà giovedì 18 marzo alle 19 ora italiana presenterà al mondo le ultime novità circa il franchise di Life is Strange.

Ma non solo: sono previsti annunci anche per quanto riguarda Outriders, Marvel’s Avengers e il 25imo anniversario di Tomb Raider, oltre alle novità targate Square Enix Montreal, Just Cause Mobile e Balan Wonderworld.

L’evento (che non sarà un semplice one shot, ma il primo di una serie di appuntamenti fissi) durerà circa 40 minuti, nei quali verranno mostrati anche trailer relativi ai giochi del publisher.

Let's gooo! Debuting March 18 at 10AM PDT, the first digital-direct #SquareEnixPresents the world premiere of the next @LifeisStrange, with a 40-min lineup set of new trailers & announcements from many of our upcoming titles https://t.co/IgHkawSCaE pic.twitter.com/VNYDFdoikR — Square Enix (@SquareEnix) March 11, 2021

La punta di diamante dell’evento noto come Square Enix Presents sarà quindi l’annuncio del prossimo episodio della serie di Life Is Strange. Pubblicato nel 2015, il capitolo originale della saga d’avventura a episodi ha visto sia l’uscita di prequel (Life Is Strange: Before the Storm) che un sequel (Life Is Strange 2).

Il prossimo capitolo avrà di certo un nuovo protagonista con un nuovo potere, oltre al fatto che il gioco sarà sviluppato con molta probabilità da Deck Nine e non più da Dontnod Entertainment.

Ovviamente, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di SpazioGames per seguire tutti gli annunci in diretta che Square Enix rivelerà giovedì prossimo!