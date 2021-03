Tomb Raider e Lara Croft, Square regala ben due giochi gratis

Durante la giornata di domani, 18 marzo, Square Enix terrà il suo showcase a tema – chiamato Square Enix Presents – durante il quale presenterà alcune novità in arrivo nei prossimi mesi (incluso il nuovo capitolo della saga di Life s Strange e novità lato Tomb Raider per il 25imo anniversario).

Proprio per quanto riguarda la leggendaria archeologa Lara Croft, Square ha pensato di regalare non uno, bensì due spin-off appartenenti alla saga: parliamo di Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris.

GET 2 FREE @TombRaider PC GAMES NOW 👉Follow us @SquareEnix

👉Reply to this Tweet with #SquareEnixPresents Do the above, like magic, we'll send you a code for both games to your DM. That's it, go go go! pic.twitter.com/9DsdzhhWt5 — Square Enix (@SquareEnix) March 17, 2021

Per poter scaricare i due titoli in versione PC basterà mettere il follow al profilo ufficiale social di Square Enix e rispondere al post che trovate poco sopra usando l’hashtag #SquareEnixPresents. Successivamente, dovreste ricevere un codice per riscattare gratuitamente i giochi.

Ricordiamo che durante lo showcase sono previsti annunci anche per quanto riguarda Outriders, Marvel’s Avengers, novità targate Square Enix Montreal, Just Cause Mobile e Balan Wonderworld.

L’evento sarà il primo di una serie di appuntamenti fissi indetti dal publisher e durerà circa 40 minuti, nei quali verranno mostrati anche trailer relativi ai titoli sopra citati (oltre, si spera, a qualche gradita sorpresa): sulle pagine di SpazioGames seguiremo ovviamente l’evento in diretta, ragion per cui non perdete di vista notizie e live dedicate!

Infine, in un video celebrativo dei 25 anni della serie, Crystal Dynamics e Square hanno confermato che sono iniziati i lavori su un nuovo capitolo di Tomb Raider. L’anniversario sarà celebrato nel corso di tutto l’anno con contenuti a tema, oltre a “sorprese” non ancora rivelate. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più.