Titanfall è morto, ma c’è una “sorpresa” da parte dello sviluppatore

Il successo ottenuto da Apex Legends ha sempre tenuto viva la speranza tra i fan di Respawn Entertainment, i quali continuano a sperare di vedere un nuovo capitolo della saga di Titanfall, un franchise che non ha mai ottenuto il clamore sperato.

Da tempo la community attende infatti ddi vedere un sequel ufficiale di Titanfall 2, nonostante i desideri non siano di fatto mai stati esauditi, perlomeno al momento.

Del resto, I fan avevano iniziato a perdere le speranze dopo che nel 2019 era stata confermata la cancellazione di un nuovo capitolo.

Vero anche che gli stessi sviluppatori hanno deciso di intervenire loro stessi sull’argomento tramite un post ufficiale sul proprio profilo Twitter, lasciando intendere come non tutto era ancora stato deciso. Ora, però, è arrivato un altro duro colpo che gli appassionati manderanno giù con molta difficoltà.

L’originale Titanfall non è infatti più disponibile per la vendita, sebbene a detta degli sviluppatori «l’universo continuerà», come riportato anche da GameSpot.

Il gioco sarà anche rimosso dai servizi di abbonamento durante il mese di marzo 2022, anche se i server rimarranno di fatto online.

Poco sotto, il tweet che conferma la triste notizia:

Nonostante quindi il titolo uscito al lancio di Xbox One non sarà più disponibile per l’acquisto, i server per poter giocare all’originale Titanfall rimarranno online in modo che i giocatori già in possesso del gioco possano continuare a giocarci.

Il titolo è infatti attualmente giocabile tramite EA Play, il servizio di abbonamento di EA, che è anche incluso come parte di Xbox Game Pass PC e Ultimate.

Ricordiamo in ogni caso che a settembre anche Apex Legends, il popolare battle royale free-to-play di Respawn e Electronic Arts, è stato afflitto da alcuni seri problemi.

Non era la prima volta che gli utenti sono alle prese con bug gravi, visto che uno tra questi resettava addirittura tutti i progressi registrati fino a quel determinato momento.

Infine, per quanto riguarda la cross-progression, Respawn ha confermato che è in lavorazione ma che ci vorrà ancora del tempo prima di vederla attiva e funzionante.