Apex Legends avrà mai la cross-progression? Respawn risponde al dubbio

Apex Legends è uno dei più popolari esponenti del fenomeno battle royale. Il videogioco di Respawn Entertainment, disponibile gratis, vede sempre un importante afflusso di pubblico sui suoi server, al punto che di recente ha visto l’esordio della stagione 10, con nuovi contenuti inediti.

Per mantenere la community di gioco il più accogliente e sportiva possibile, Respawn di recente ha dato mandato di eseguire una nuova tornata di spietati ban, a dimostrazione del fatto che continui a riporre grande attenzione sul supporto e la crescita del suo battle royale.

Ma, mentre i giocatori dovranno aspettare ancora un po’ per vederlo nativamente su PS5, in molti si domandano se e quando in Apex Legends vedremo la cross-progression. La risposta è arrivata direttamente dagli sviluppatori.

Apex Legends

Durante una sessione AMA su Reddit, infatti, il direttore delle comunicazioni Ryan Rigney ha spiegato che il team intende ancora implementare la cross-progressione tra diverse piattaforme, ma la questione è più complicata di quanto suoni ed è necessario far combaciare molte parti, tutt’altro che immediate.

In particolare, Rigney fa riferimento a problemi anche legali e contrattuali tra le diverse piattaforme e regioni, legati alla possibilità di spostare o meno i propri progressi da una parte all’altra.

Tuttavia, Respawn si aspetta di riuscire a mettere tutti i puntini sulle i, mentre continua a indagare sulla fattibilità della cosa, entro il prossimo anno.

Sarà insomma necessario aspettare ancora un po’ prima di avere certezze: ora come ora, sappiamo che si tratta di una feature che Respawn non sta ignorando, ma che anzi vuole implementare, che la pone però di fronte a delle problematiche di non facile risoluzione.

Se volete aspettare novità sulla cross-progression in Apex Legends divertendovi con il gioco, vi raccomandiamo di dare un’occhiata alle cinque novità più interessanti della stagione 10, evidenziate dal nostro Paolo.