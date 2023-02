Titanfall/Apex, un gioco singleplayer sarebbe stato cancellato proprio ieri

Respawn non sembra avere alcuna intenzione di rispolverare il franchise di Titanfall: nonostante la fanbase appassionata, sembra infatti che proprio in queste ore EA e il team di sviluppo abbiano cancellato un episodio single player dedicato al brand, che include anche Apex Legends.

Per il momento non è stato ancora annunciato alcun successore del secondo Titanfall (potete recuperarlo su Amazon a prezzo davvero interessante), anche se Respawn ha spesso sottolineato che non intende abbandonare la saga.

Difatti, dopo aver rimosso il primo Titanfall dagli store, non solo gli sviluppatori hanno confermato che i server sarebbero rimasti online, ma hanno anche promesso novità in futuro.

Il team aveva promesso che Titanfall è ancora al centro del loro DNA, riaccendendo quindi le speranze per un nuovo capitolo, sebbene ora è il ben noto Jason Schreier a riportare notizie non propriamente liete.

Come riportato su Bloomberg (via ResetEra) Electronic Arts avrebbe cancellato un gioco basato sui popolari franchise Apex Legends e Titanfall, secondo quanto riferito da tre persone a conoscenza della questione.

Il gioco, che non era stato annunciato pubblicamente, era in produzione presso lo sviluppatore Respawn Entertainment. Martedì scorso, 31 gennaio, EA ha infatti fornito una previsione deludente per le entrate del trimestre in corso.

L’azienda ha dichiarato di aver cancellato il gioco mobile Apex Legends e la versione mobile di Battlefield, oltre ad aver chiuso lo studio Industrial Toys.

Ma non solo: sempre durante la serata di ieri EA ha anche deciso di posticipare l’attesissimo Star Wars Jedi: Survivor, altro titolo in sviluppo proprio presso Respawn.

La direzione ha informato il team del gioco ormai defunto, composto da circa 50 persone, che EA cercherà di trovare loro una posizione all’interno dell’azienda.

Secondo le fonti a conoscenza della questione – che hanno chiesto di parlare in forma anonima poiché non autorizzate a parlare con la stampa – chi non riuscirà a trovare una collocazione riceverà una buonuscita e sarà licenziato.

Il progetto cancellato, noto con il nome in codice TFL o Titanfall Legends, avrebbe dovuto essere un gioco per giocatore singolo ambientato nell’universo condiviso, diretto dal designer Mohammad Alavi (il quale ha lasciato l’azienda all’inizio del 2022).

Da diversi anni i fan chiedono a gran voce una nuova versione per giocatore singolo della serie Titanfall, acclamata dal pubblico e dalla critica. Al momenti i fan devono quindi accontentarsi di Apex Legends, titolo multiplayer battle royale ambientato nello stesso universo che è diventato uno dei giochi di maggior successo di EA, con un guadagno di oltre 2 miliardi di dollari.

Respawn, uno degli sviluppatori di videogiochi più prolifici di EA, continua ad aggiornare Apex Legends e sta lavorando a diversi giochi di Star Wars oltre a Jedi: Survivor.