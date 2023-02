Electronic Arts ha ucciso Apex Legends Mobile e un nuovo Battlefield

Periodo di giri di vite per le grandi aziende e i grandi franchise, perché Electronic Arts ha staccato la spina ad Apex Legends Mobile e un nuovo Battlefield in sviluppo.

Dopo la debacle di Battlefield 2042, pare proprio che fosse in arrivo un nuovo titolo mobile.

Una produzione che, in ogni caso, ha provato duramente a dire la sua e tutt’ora cerca di difendersi, con nuovi aggiornamenti che puntano al colpo di reni.

Mentre Battlefield Mobile si sarebbe dovuto affiancare ad Apex Legends Mobile, produzione che era stata annunciata a sorpresa e pensavamo potesse fare bene tutto sommato.

Come riporta VG247, Electronic Arts ha invece staccato la spina non solo alla versione mobile del battle royale di Respawn, ma anche ad un nuovo episodio del franchise di Battlefield, pur non primario che sia.

Apex Legends Mobile verrà chiuso definitivamente a maggio, mentre è stato reso noto che lo sviluppo di un titolo mobile di Battlefield è stato interrotto bruscamente.

Respawn racconta che la decisione chiudere la propria produzione mobile non è stata facile, ma a causa di fattori al di fuori del suo controllo hanno impedito di “mantenere l’esperienza e i contenuti di alta qualità” che i giocatori meritano e si aspettano.

We have made the decision to sunset Apex Legends Mobile.

We're sure you have a lot of questions. For more information on where things are at currently, including an FAQ, please read the blog below.https://t.co/Yjr4EOJnTq pic.twitter.com/4k3dGzOL12

— Respawn (@Respawn) January 31, 2023