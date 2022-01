Titanfall 3 sarà il prossimo titolo di Respawn? Arriva una risposta

Apex Legends è diventato col tempo un free-to-play di successo, tanto da tenere alta la speranza tra i fan di Respawn Entertainment, i quali sperano ardentemente di vedere un terzo episodio della saga di Titanfall.

Da anni i giocatori chiedono infatti a gran voce un sequel ufficiale del notevole Titanfall 2, nonostante del gioco al momento non v’è traccia

Già nel 2019, dopo era stata confermata la cancellazione di un nuovo capitolo, in molti avevano iniziato a rassegnarsi una volta per tutte.

Tuttavia, se l’originale Titanfall non è infatti più disponibile per la vendita, sebbene a detta degli sviluppatori «l’universo continuerà».

Ora, come riportato dai colleghi di The Gamer, Respawn sta lavorando su un nuovo FPS single-player tripla A che si concentrerà su “stile e mobilità”.

Suona familiare, non è vero? Non fatevi illusioni, però, visto che a quanto pare non si tratterà del tanto attes Titanfall 3.

«Si tratta (a sorpresa) di uno sparatutto in prima persona tripla A che è ancora in una fase iniziale dello sviluppo», ha spiegato il giornalista Jeff Grubb.

Tuttavia, il gioco starebbe cambiando forma col passare dei mesi, cosa questa che confermerebbe cambiamenti nello sviluppo in corsa, anche per quanto riguarda la data d’uscita (attesa tra il 2024 e il 2025). Grubb ha aggiunto che il titolo è pensato per essere «un gioco single-player. Almeno per il momento».

Mesi fa gli stessi sviluppatori hanno deciso di intervenire loro stessi sul loro prossimo progetto, che a quanto pare non sarà Titanfall 3, tramite un post ufficiale sul proprio profilo Twitter, lasciando intendere come non tutto era ancora stato deciso.

Avete letto in ogni caso anche che Battlefield diventerà un universo condiviso dai creatori di Titanfall?

Infine, per quanto riguarda la cross-progression di Apex legends, Respawn ha reso noto tempo fa che è in lavorazione ma che ci vorrà ancora del tempo prima di vederla online.