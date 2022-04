The Witcher Stagione 3, i nuovi Funko Pop sono una sorpresa (e li amerete)

La produzione della Stagione 3 di The Witcher, il nuovo ciclo di episodi che vedrà il ritorno dei personaggi creati dallo scrittore Andrzej Sapkowski, ha preso il via da tempo: ora, però, è il turno dei nuovi Funko Pop ufficiali.

Henry Cavill è pronto a vestire nuovamente i panni di Geralt di Rivia, lo Strigo visto anche nel terzo capitolo della saga videoludica a cura di CD Projekt RED (che trovate anche su Amazon).

Dopo il primo scatto che ha mostrato l’ingresso in scena di un personaggio a quattro zampe molto amato, è ora il turno di alcuni oggetti da collezione realmente sorprendenti.

Dopo aver visto ‘la famiglia’ al gran completo, i nuovi Funko ci permettono infatti di farci un’idea di ciò che ci aspetta nella nuova serie Netflix.

Come riportato da ComicBook, un Funko Pop di Yennefer (interpretata da Anya Chalotra) nel suo vestito e maschera dalla Stagione 1 è arrivato su BoxLunch come esclusiva, al prezzo di $14.90.

Le figure comuni precedentemente rilasciate nella linea Funko Pop di The Witcher includono Geralt, Yennefer, Ciri, e il bardo più famoso di sempre, Jaskier.

I preordini per tutti questi Funko Pop sono fissati con una data di uscita per il mese di gennaio o febbraio del prossimo anno negli USA (ancora non è nota la release europea, la quale non dovrebbe in ogni caso differire troppo dall’uscita americana).

Per non farvi trovare impreparati, date un’occhiata anche a tutto quello che sappiamo sulla Stagione 3 di The Witcher, in modo da non lasciare nulla per strada.

Nell’attesa delle novità che arriveranno nei prossimi mesi circa il nuovo ciclo di episodi, recuperate la nostra recensione della seconda stagione, ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

Restando in tema, la versione per console next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt è stata rinviata a tempo indeterminato dal team di CD Projekt RED.